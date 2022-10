Dólar blue hoy: el viernes 14 de octubre bajó un peso y cerró a $ 290

El Banco Central terminó la rueda de hoy con ventas por US$ 68 millones para atender la demanda de divisas. En la semana, acumuló ventas por US$ 252 millones.

En el cierre del mercado para el mercado cambiario, el dólar blue marcó una baja de un peso y cerró a $ 290. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 236,999 millones, en futuros MAE US$ 162,060 millones y en el Rofex US$ 664 millones. El Banco Central terminó la rueda de hoy con ventas por US$ 68 millones para atender la demanda de divisas. En la semana, acumuló ventas por US$ 252 millones y en el mes exhibe un rojo de US$ 296 millones.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 158,37 promedio, con una suba de 18 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 261,33.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó 0,6% hasta $ 315,91 por unidad, y el dólar MEP escaló 0,3% y se transó a $ 300,29. Por último, en el mercado mayorista la cotización de la divisa estadounidense se ubicó en un promedio de $ 151,65, con un aumento de 35 centavos en relación con el último cierre. En la primera quincena de octubre, el tipo de cambio mayorista subió un 2,94%

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 1,66% y se ubicaba en 138.415,69 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaban hasta 6%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Loma Negra y Pampa Energía anotaban caídas de 3,67% y 3,10%, en ese orden.



En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Mercadolibre lideraba ese lote con una baja de 6%.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban pérdidas de hasta 2%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 2,2%. Así, el riesgo país marcaba un retroceso de 0,3% hasta los 2.792 puntos básicos.

Ya rigen el dólar Qatar y el dólar Coldplay

El gobierno nacional oficializó los cambios en el cobro de la percepción para el dólar turista conocido en los medios como dólar Qatar, así como también el cobro del impuesto PAIS para el dólar Coldplay para productores que deban girar divisas al exterior para el pago de artistas internacionales.

La primera medida, dispuesta mediante la Resolución General 5272/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales.