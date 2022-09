Dólar blue hoy: el miércoles 28 de septiembre no se movió y cerró a $ 290

28 de septiembre, 2022 | 15.44

Sin grandes movimientos en el mercado financiero, el dólar blue no registró cambios y se comercializó a $ 290. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 95% promedio. Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 613,528 millones, en futuros MAE US$ 283,30 millones y en el Rofex US$ 954 millones. Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 357,051 millones y acumula hasta hoy ingresos por US$ 6.575 millones. De esta manera, el Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 300 millones. En el mes acumula US$ 4.200 millones. MÁS INFO Presupuesto 2023 En vivo: Massa visita Diputados para presentar el Presupuesto 2023 Por su parte, la cotización del dólar oficial se ubicó en $153,31 promedio, con un avance de 20 centavos en relación con la víspera. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se vendió a $ 253,49.



En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cedió 0,6% hasta $ 304,04 por unidad, y el dólar MEP bajó 0,5% a $ 295,42. Por último, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense era de $146,83, con un aumento de 26 centavos en relación con el último cierre. Mercados financieros El índice S&P Merval subía 1,43% y se ubicaba en 137.478,39 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5,4%. En el panel líder local, los papeles de Sociedad Comercial del Plata y Central Puerto anotaban alzas de 5% y 3,44%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Mercadolibre lideraba ese lote con un incremento de 5,4%.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 4,3%, mientras que los títulos en pesos operaban con altibajos. Así, el riesgo país avanzaba 3,1% hasta los 2.774 puntos básicos.