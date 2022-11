Dólar blue hoy: el martes 1 de noviembre no se movió y cerró a $ 290

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue no marcó movimientos y cerró a $ 290. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en el 85% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 540,771 millones, en futuros MAE US$ 128,50 millones y en el Rofex US$ 782 millones. En octubre, el complejo agroexportador totalizó ingresos por unos US$ 1.217 millones de dólares, con una baja del 85% respecto de septiembre.

Por su parte, la cotización del dólar oficial se ubicó en los $ 163,88 en promedio, con una suba de 24 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se posicionó en los $ 271,03.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación bajó 0,5% hasta $ 305,77, y el dólar MEP cedió 0,1% a $ 293,63. Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se vendió en $ 157,24, con un aumento de 33 centavos con relación al último cierre.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 2,17% y se ubicaba en 153.032,46 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 7,4%.

En el panel líder local, los papeles de YPF y Grupo Financiero Galicia anotaban alzas de 4,96% y 2,56%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 7,4%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con altibajos, mientras que los títulos en pesos operaban con bajas de hasta 0,8%. Así, el riesgo país se ubicaba en torno de los 2.596 puntos básicos, con lo cual descendía 1,1%.