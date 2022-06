Dólar blue hoy: el jueves 9 de junio bajó un peso y cerró a $ 207

Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 64%. A su vez, el dólar financiero cotizó en un ritmo alcista.

El dólar blue bajó un peso, se vendió a $ 207, y se ubica cercano a los valores máximos desde febrero. De esta forma, sigue siendo la divisa más barata del mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 64%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 190,610 millones, en futuros MAE U$S 42,01 millones y en el Rofex U$S 652 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” escaló 1,6% hasta los $ 212,71. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) siguió la misma variación hasta los $ 213,75. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 trepó 1,7% hasta $ 212,68 y el CCL Cedear avanzó 2% hasta los $ 214,74.

Por último, el dólar oficial aumentó 0,2% y se comercializó en los $ 126,75. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 209,14.

Mercados financieros

El S&P Merval registró una caída de 0,8% hasta las 89.214 unidades. Retrocedieron mayormente Cresud (-1,7%), Loma Negra (-1,7%) y BBVA (-1,4%). A contramano, aumentaron Transener (0,9%), BYMA (0,9%) y Telecom (0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Despegar y Mercado Libre con 5,2%. También disminuyeron Cresud (-3,5%), Corporación América (-3,4%) y BBVA (-3,2%). En tanto, Edenor avanzó 0,4%.

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,3% hasta los 1.976 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL30D (-1,1%), el Bonar GD35D (-1,1%) y el Bonar GD30D (-0,6%).