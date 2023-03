Dólar blue hoy: el jueves 30 de marzo bajó un peso y cerró a $ 392

El Banco Central terminó el día con ventas por US$ 76 millones para atender la demanda. En marzo, la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 1.799 millones.

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue bajó un peso y cerró a $ 392. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado US$ 306,236 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 3 millones y en el Rofex US$ 929 millones. El Banco Central terminó el día con ventas por US$ 76 millones para atender la demanda. En marzo, la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 1.799 millones y en el año US$ 2.859 millones.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a un promedio de $ 215,75 promedio, con una suba de 25 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 355,99.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación avanzó 1,2% a $ 401,44 por unidad, y el dólar MEP subió 1,4% a $ 392,13. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense operó a $ 208,62, con un aumento de 32 centavos con relación al cierre previo.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,91% y se ubicaba en 251.387,77 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos. Los papeles de Edenor y Sociedad Comercial del Plata anotaban alzas de 5,38% y 3,47%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de 6% en el caso de Edenor y descensos de hasta 1,4% en el papel de Pampa Energía.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares cotizaban con incrementos de hasta 2,9%, mientras que los títulos en pesos registraban alzas de hasta 1,3%. Así, el riesgo país cedía 1,3% hasta los 2.334 puntos básicos.