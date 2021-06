Dólar blue hoy: el 3 de junio no se movió y cerró a $ 156

El tipo de cambio oficial se estacionó en los $ 100. En tanto, el segmento financiero registró una leve suba.

El dólar blue no se movió y se vendió en los $ 156. Igualmente, sigue siendo la divisa más barata del mercado cambiario, $ 9 por debajo del solidario y $ 11 del contado con liqui. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 56%, lejos del techo de 150% que se llegó a observarse a mediados de octubre.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 261 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 2,55 millones y en el Rofex se operó U$S 278 millones. En una jornada que mantuvo el volumen operado en el promedio desde el inicio del mes, la oferta se mostró más intensa, dominando gran parte del desarrollo de la sesión.

A su vez, el dólar financiero operó de forma dispar. El MEP o “Bolsa” retrocedió 0,4% hasta los $ 161,11. Mientras tanto, el contado con liqui no varió y se ubicó en los $ 167,26, por encima del solidario. Por último, el dólar oficial se vendió a $ 100. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 165.

Mercados financieros

Los índices de la Bolsa de Comercio porteña revirtieron la baja inicial y anotan ganancias por séptima sesión consecutiva, hasta un nuevo récord nominal, pese al condicionante de una dura segunda ola de coronavirus.

El índice accionario S&P Merval sube 1,2%, a 63.400 unidades para superar el anterior máximo intradiario de 62.684 puntos en la parte final del miércoles. El panel líder acumula un beneficio en pesos de 13% en las últimas siete rondas de negocios.

Medido en dólares, el panel de acciones líderes alcanzó el miércoles su valor más alto desde el 14 de diciembre pasado. Y esta semana traspasó a terreno positivo en lo que va de 2021, con una ganancia de 3%.