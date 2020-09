En el inicio de una semana con muchas expectativas por cómo se comportará el mercado cambiario, el dólar blue fue al alza y cotizó a $ 141. En tanto, los tipos de cambio que operan el segmento financiero tuvieron una jornada dispar en su dinámica.

Tras el reacomodamiento del mercado ilegal ante las nuevas restricciones, el blue subió un peso a $141 para la venta. El billete paralelo venía de registrar una escalada de $ 9 la semana pasada. De esta manera, la brecha con el oficial mayorista terminó en el 86%.

Por su parte, el dólar contado con liquidación retrocedió 32 centavos a $ 136,98 tras tocar su máximo histórico en el cierre anterior. Además el MEP ascendió ocho centavos a $ 129,80.

Dólar oficial

En el segmento oficial, el dólar minorista creció 12 centavos a $ 79,71, mientras los bancos continúan sin brindar el servicio de venta de divisas por Homebanking. Si se aplica el impuesto PAIS del 30% y la retención del 35% a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre Bienes Personales, el "solidario" cerró a $ 131,52.

Asimismo, el dólar mayorista avanzó 21 centavos a $ 75,59 y el volumen operado ascendió u$s213 millones. De momento, el BCRA todavía no logró frenar el flujo de pérdida de divisa: el viernes las reservas brutas se situaron en U$S 42.433 millones, es decir, U$S 40 millones menos que las que había el jueves.

Polémica con Anses

En medio del reacomadamiento del mercado cambiario tras las nuevas disposiciones del Banco Central (BCRA) y tras cuatro días de virtual feriado en que los bancos no vendieron dólar ahorro, la Anses emitió un comunicado para aclarar su rol en torno a las restricciones a la compra de dólares. Según trascendió, hubo quejas de banqueros respecto a supuestas dificultades para consultar si aspirantes a la compra de divisas accedían a algún tipo de programa de asistencia social, un factor prohibitivo para la adquisición de dólares con las modificaciones en el marco regulatorio.

Representantes de las entidades financieras habrían criticado que la Anses no entregaba la base de datos de los beneficiarios de planes sociales, ayuda del Estado en el marco de la pandemia o trabajadores informales, lo cual impide la compra de la moneda estadounidense. Sin embargo, el organismo que dirige Fernanda Raverta informó que esa información es pública y accesible para cualquiera.

“La ANSES informa que se encuentra activa la dirección web http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/. En dicha página las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social”, afirmó el documento oficial. Y agregó: “Dicha base de datos está permanentemente actualizada por la ANSES a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo”.