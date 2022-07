Dólar blue hoy: el martes 26 de julio bajó un peso y cotizó a $ 321

El Banco Central terminó su participación del día con compras por apenas U$S 5 millones, en una rueda en la que la demanda por pago de energía estuvo en el orden de los U$S 50 millones.

En una jornada sin grandes sobresaltos para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una baja de un peso y cerró a $ 321. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se aproxima al 140% en promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 213,156 millones, en futuros MAE U$S 492,741 y en el Rofex U$S 1.012 millones. El Banco Central terminó su participación del día con compras por apenas U$S 5 millones, en una rueda en la que la demanda por pago de energía estuvo en el orden de los U$S 50 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $129,24 para la compra y a $137,40 para la venta, con una suba de 10 centavos en relación con el cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario cerró a $ 226,05.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación trepó 2,2% hasta $ 333,21 por unidad, y el dólar MEP aumentó 1,2% y se comercializó a $ 323,30.

Real oficial y real solidario

El real oficial bajó levemente el viernes pasado tras dos semanas sin cambios y cotiza este martes con un leve retroceso para la compra, a un promedio de $ 21,50, mientras se mantiene en $ 25,50 para la venta en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado.

Así, el real solidario o real ahorro, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAIS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias del 35% sobre la compra de divisas, cotiza a $ 42,07. El cupo de compra mensual de reales, equivalentes a 200 dólares, es de 1086 reales.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedió 0,42% y se ubicó en 118.995,20 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles Aluar y Ternium anotaban bajas de 4,93% y 3,81%, en ese orden. Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaron de manera dispar, con subas de hasta 3% lideradas por Cresud y descensos de hasta 5,2% en el caso de Banco Supervielle.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaron bajas de hasta 2,8% y los títulos en pesos tuvieron altibajos. Así, el riesgo país cedió 0,8% hasta los 2.903 puntos básicos.