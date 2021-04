Dólar blue hoy: el 12 de abril subió $2 y cerró a $ 142

El dólar blue arrancó la semana con una suba de dos pesos y operó a $142 y el "solidario" escaló 17 centavos a $162,22, mientras el Banco Central logró adquirir unos u$s130 millones, indicaron fuentes privadas.

La semana pasada el billete estadounidense había descendido hasta los niveles más bajos desde septiembre del año anterior, en medio de un clima tranquilo y controlado por el Banco Central.

Según las cotizaciones que diariamente publica la autoridad monetaria, el billete norteamericano cerró a $92,02 para la compra y $98,31 para la venta. Producto de su intervención en la plaza, el BCRA compró unos u$s130 millones, con lo que en abril adquirió u$s630 millones y en el año alrededor de u$s2.900 millones.

En el sector mayorista, la divisa norteamericana cotizó a $92,58, quince centavos por encima del registrado el viernes pasado. En una rueda con tendencia vendedora, el volumen operado en el segmento de contado llegó a u$s337,6 millones, en futuros MAE se hicieron apenas u$s2 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron u$s172 millones.

En la semana pasada, los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por u$s702,8 millones, el registro más alto desde la segunda semana de enero pasado.