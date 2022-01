Cortes de luz: de ganancias multimillonarias a inversiones mínimas

Edenor registró un corte masivo el martes en el que dejó a centenas de miles de usuarios sin energía. Ahora acusan pérdidas, pero recortaron inversiones a partir del macrismo.

En uno de los cinco días más calurosos desde principios del siglo pasado, centenas de miles de usuarios quedaron sin luz. Desde Edenor señalaron como responsable de esta caída masiva del servicio al incendio de una vivienda particular en el conurbano bonaerense. La concesionaria acumuló ganancias multimillonarias con los tarifazos durante el macrismo, pero en ese mismo período recortó las inversiones, lo que resintió el sistema.

El martes la temperatura superó los 40 grados en el territorio porteño, pero el apagón no se debió al elevado consumo energético. “Alrededor de las 13 salió de servicio una línea de alta tensión debido a un incendio ocurrido en una vivienda en el partido de San Martín”, transmitió la empresa a través de un comunicado. Toda la red de Edenor quedó a merced de este episodio, de acuerdo al relato de la compañía. La “perturbación” afectó inicialmente el servicio en algunas zonas de Tigre, San Fernando, San Martín y posteriormente se produjeron salidas de servicio de máquinas generadoras de la central Nuevo Puerto.

Terminó afectada así gran parte del corredor norte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. “Edenor lamenta el accidente ocurrido y particularmente en un día como el de hoy en el que se han registrado temperaturas inusuales con el consiguiente pico de consumo eléctrico”, concluyó la gacetilla.

La inédita explicación para el apagón, que será investigada por el ENRE, se dio en medio del anuncio de suba de tarifas de hasta el 20%, mientras voceros de los intereses privados sugirió duplicarlas. El ex ministro de Energía Juan José Aranguren consideró que el sector "tiene una inflación acumulada del 100%". En una entrevista a radio Con Vos adelantó que “no hay tarifa más alta que aquella que significa no tener energía eléctrica”.

Si bien la concesionaria registró pérdidas netas en los últimos períodos, las cuantiosas ganancias que amasó durante el macrismo no fueron sinónimo de mayor inversión, sino todo lo contrario. Edenor, la empresa en cuestión, denunció a la Bolsa una utilidad bruta de $ 12.216 millones en los primeros nueve meses de 2021, pero que al netear convirtió en pérdida por $ 13.341 millones.

Similar situación se dio en 2020, el primer año de Alberto Fernández presidente: mientras que el resultado bruto le dio un verde de $ 13.520 millones, el del ejercicio quedó en un rojo de $ 17.698 millones. Esto se explicó en gran medida por una repentina “desvalorización de propiedades, plantas y equipos”, que registraron en su balance por $ 17.396 millones.

En el período inmediato anterior, el último de Mauricio Macri, habían declarado una ganancia neta de $ 12.134 millones. En 2018 la utilidad había sido de $ 4.297 millones.

A pesar de que Cambiemos había prometido que los tarifazos derivarían en mejor servicio, sólo alimentaron jugosas ganancias. Las inversiones hicieron todo lo contrario a acompañar. Mientras que en 2014 y 2015 Edenor había desembolsado US$ 199 millones y US$ 183 millones para elevar la calidad, en lo inmediato posterior a la asunción de Mauricio Macri recortó esto concepto a US$ 118 millones. Las inversiones en 2017 fueron de US$ 136 millones y en los años subsiguientes de US$ 186 millones y US$ 157 millones, de acuerdo a la información financiera brindada por la compañía.

La burla de Macri por el corte

El expresidente lanzó un mensaje provocador por redes sociales por la interrupción del servicio. "Retuit", escribió Macri en su cuenta de Twitter, acompañado por una imagen en negro.

Por la desinversión y la falta de control que siguieron a los tarifazos, entre 2016 y 2019, los cortes de luz aumentaron un 3%. El indicador SAIFI, precisamente el que permite darse una idea de los cambios en la cantidad de cortes de luz en un determinado período, para las distribuidoras Edenor y Edesur.

En el mismo período y por las fuertes subas de los precios de la energía, la demanda residencial en megavatios cayó un 17%, al pasar de 1.933.671 en el acumulado de 2016 a 1.614.022 en el acumulado de 2018.

Además de todo esto, en 2019 se registró el "apagón del siglo", la peor interrupción energética que se haya registrado en todo el territorio. El apagón fue calificado de "inédito" por Macri. Se estima que afectó a 50 millones de personas, tanto en Argentina, como Uruguay y Brasil.