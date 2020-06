Crisis económica: dos de cada diez comercios que cerraron por la pandemia no reabrirán

Muchos comercios debieron cerrar sus puertas por la pandemia del coronavirus y el consiguiente aislamiento social. Si bien aún no pasó el pico de contagios, se comienza a vislumbrar el futuro post pandemia y la perspectiva no es buena. Se estima que dos de cada diez locales no reabrirán una vez terminada la cuarentena.

Los datos surgen de un relevamiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires por la Federación de Comercio e Industria porteña (FECOBA). Allí se estimó que "dos de cada diez establecimientos" que debieron cerrar no podrán reabrir una vez pasada la cuarentena. Se trata, puntualmente, del 18% del universo.

El sondeo incluyó a las 62 zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires, donde se estima que hay cerca de 140.000 comercios en total, lo que supone que unos 25.000 locales están cerrados en forma permanente.

Según consignó Noticias Argentinas, los rubros más castigados por la pandemia fueron los locales destinados a indumentaria y calzado, que en los últimos días pudieron regresar al trabajo con estrictas medidas sanitarias. Los comercios gastronómicos también fueron golpeados y sobrevivieron gracias a las modalidades de delivery o comida "para llevar".

Por el contrario, los maxikioscos, las farmacias y los supermercados lograron mantenerse pero sus ventas cayeron de forma considerable. Ante este panorama, los comerciantes esperan repuntar en ventas por el Día del Padre, que se celebrará el próximo domingo.

Fabián Castillo, titular de FECOBA, le dijo a NA que "están dadas las condiciones para establecer una excepción" por esta fecha especial ya que "los protocolos sanitarios se están cumpliendo en prácticamente todos los negocios. Adelantar una hora el horario de apertura nos dará un poco más de margen para empujar algo las ventas".