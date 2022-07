Coninagro definirá en próximas horas si adhiere a cese comercialización convocado para 13 de julio

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) definirá en las próximas horas si adhiere o no al cese de comercialización y la jornada de protesta convocada por la Mesa de Enlace para el miércoles 13 de julio, a pesar de ser una de las entidades integrantes que anunció originalmente la medida de fuerza.

"Estamos estudiándolo. Hoy hicimos un reunión muy larga. En este momento se está consultando a todas las cooperativas y esperamos que pronto nos contesten", dijo este mediodía el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, durante un encuentro realizado en la sede central de la entidad, en la Ciudad de Buenos Aires.

Iannizzotto dijo que las autoridades de Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) están esperando la decisión de Coninagro, que se daría a conocer mañana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Son nuestras bases las que deciden y gracias a dios en Coninagro existe una unidad", subrayó el dirigente cooperativo.

Fuentes de la entidad reconocieron que el sector industrial que integra Coninagro no esta de acuerdo en acoplarse a la medida de fuerza.

Iannizoto también aclaró que la entidad -al momento de anunciar formalmente la convocatoria a la protesta del 13 de julio- "no estaba enterada del paro que iba a convocar la Mesa de Enlace".

"No estábamos enterados. El documento -que fue firmado por la totalidad de la cadena agroindustrial- no habla nunca del cese de comercialización. Luego las entidades lo decidieron. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros: la dinámica interna de nuestras entidades, con tanta convulsión interna que no ayuda, las bases presionan y los dirigentes por ahí no tienen tiempo de consultar. Pero nosotros lo hacemos", señaló Iannizzotto.

Según explicó el dirigente cooperativista, "el cese de comercialización para el sector cooperativo no es tan espontáneo, porque las cooperativas son la parte industrial y tenemos que ver cuál es la opinión de ellas. En principio hay una adhesión de la entidad como tal, porque formamos parte de la mesa de enlace".

Las entidades integrantes de la Mesa de Enlace convocaron a un cese de comercialización para el miércoles de la semana próxima en protesta por la falta de gasoil y la incertidumbre respecto al abastecimiento de fertilizantes, entre otras cuestiones.

En este sentido, CRA emitió hoy un comunicado en el que ratificó su adhesión a la medida y, más allá de realizar duras criticas generales a la gestión gubernamental, pidió que el Estado "asegure la provisión de gasoil", evitar mayor presión impositiva y "sanear" el gasto público.

Con información de Télam