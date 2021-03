La tercera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias terminó con el abandono virtual por parte de los diputados de Juntos por el Cambio. Un dirigente de Camioneros criticó al macrismo por haber aumentado el número de trabajadores que pagaban el tributo y eso despertó el enojo de algunos legisladores.

El cruce se produjo durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, que presiden los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley, convocado para escuchar las exposiciones de sindicalistas de diversos gremios sobre la iniciativa que busca eximir de ganancias a los trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos.

"Si no tenés un gobierno que ayude con políticas donde le quieras devolver el dinero al trabajador, más restricciones van a tener los trabajadores", sostuvo asesor impositivo del gremio de Camioneros, Mariano Sánchez, al criticar a la administración macrista. Y fue más allá: "Por eso nosotros durante mucho tiempo insistimos con nuestra lucha constante contra el gobierno neoliberal; entonces qué hicieron persiguieron a nuestros dirigentes".

Al sentirse interpelado, el legislador de la Coalición Cívica Javier Campos lo interrumpió: "Me parece que es totalmente innecesario lo que estamos escuchando. No es la opinión de un dirigente sindical. Es una opinión política que está totalmente fuera de lugar en la reunión que estamos teniendo. Presidente, le pido por favor que ordene la reunión".

La intervención enojó también al diputado del PRO Martín Medina, quien disparó: "Vos no tenés representatividad. Sos un empleado de un sindicato. Que hablen los dirigentes sindicales".

La presidenta de la comisión de Trabajo, Siley pidió "respetar a los invitados" y le solicitó a Sánchez que cerrara su exposición. Pero el gremialista continuó.

“Es vergonzoso que ayer hayan salido con un proyecto para incrementar el mínimo no imponible a 500 mil pesos, cuando durante 4 años no hicieron nada para cuidar el bolsillo del trabajador. No pueden discutir nada porque no hicieron nada. Si algunos les molesta la realidad tienen que cambiarse o directamente irse o quieren seguir persiguiendo a la gente que piensa diferentes a ustedes”, remató.

Tras su alocución, varios diputados de Juntos por el Cambio abandonaron la reunión virtual. A través de su cuenta de Twitter, el legislador Luciano Laspina explicó: "Los diputados de Juntos por el Cambio nos retiramos de la reunión informativa por Impuesto a las Ganancias que el oficialismo convirtió en una arenga entre sindicalistas amigos que sólo fueron a agredir a la oposición. Ni cuando hay consensos logran salir de la lógica de la división".