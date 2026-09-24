Las compras puerta a puerta también pierden fuerza y exponen la caída del consumo

La caída del consumo interno, más allá de las caracterizaciones que busque imponer el gobierno de Milei, responde a una crisis de ingreso y no a un cambio de hábitos de los hogares. La crisis de demanda llegó incluso a una modalidad de compra asociada a sectores con capacidad para acceder a productos importados, como las operaciones puerta a puerta mediante servicios de courier, que registró una baja mensual en agosto, la segunda consecutiva, mientras que el consumo masivo acumula ocho meses consecutivos de retrocesos.

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Las compras de particulares al exterior alcanzaron en agosto los 104 millones de dólares, según datos del INDEC analizados por la consultora Analytica. El monto quedó 4 millones de dólares por debajo de los 108 millones de julio y se ubicó 21 millones por debajo del máximo registrado en junio, cuando el gasto había llegado a 125 millones". Analytica señaló que "luego del pico de 125 millones de dólares de junio se acumulan dos meses de caída, aunque es el sexto mes consecutivo con importaciones superiores a 100 millones mensuales".

La modalidad de compras internacionales fue una de las beneficiadas por la flexibilización comercial impulsada por la administración libertaria y, aun así, después de alcanzar un máximo histórico comenzó a moderarse. La comparación interanual todavía arroja un incremento, pero la tasa de crecimiento también perdió fuerza: en agosto fue del 13,9%, frente al 15,5% de julio y muy lejos de las variaciones de tres dígitos observadas a comienzos de año.

Entre enero y agosto, las compras "puerta a puerta" acumularon 855 millones de dólares, con un aumento del 71,1% interanual. Pero el comportamiento mensual permite observar otra dimensión de la demanda: una vez que la apertura comercial ya llevaba varios meses funcionando, el flujo de compras comenzó a desacelerarse y acumula dos meses consecutivos de caída desde el máximo de junio.

La importancia de este segmento no reside solamente en el monto total de dólares que moviliza, sino en el tipo de consumo que representa. Se trata de compras realizadas directamente por particulares en el exterior y recibidas en sus domicilios, una modalidad que permite acceder a indumentaria, productos tecnológicos, artículos para el hogar, juguetes y otros bienes sin pasar por los canales tradicionales de comercialización local. El régimen está destinado a operaciones personales y no comerciales, con límites de cantidad, peso y valor por envío. (Argentina)

El Gobierno profundizó durante 2026 las facilidades para este tipo de operaciones. En julio, mediante el Decreto 604/2026, se estableció que los envíos postales de hasta 400 dólares quedaran exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año por persona. La medida buscó equiparar las condiciones del sistema postal con las que ya regían para los couriers privados. A fines de julio, además, ARCA modificó el régimen de envíos internacionales y mantuvo para los pequeños envíos un límite de 50 kilogramos por paquete y de 3.000 dólares por operación, con hasta tres unidades de una misma especie y sin finalidad comercial.

Es decir que el crecimiento del puerta a puerta se produjo en un escenario en el que las condiciones para comprar bienes del exterior fueron progresivamente flexibilizadas. El salto interanual de los primeros ocho meses confirma que hubo una modificación en la composición de las compras de los argentinos, pero la evolución de los últimos meses también muestra que esa apertura no generó un crecimiento indefinido de la demanda.

En agosto, los 104 millones de dólares importados por particulares representaron una baja mensual de alrededor del 3,7% respecto de julio. Frente al máximo de junio, la contracción alcanza aproximadamente el 16,8%. Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento interanual pasó de niveles de tres dígitos a comienzos del año al 13,9% actual, sobre una base de comparación que ya incluye el efecto de la flexibilización. Analytica remarcó precisamente ese punto al advertir que "la base de comparación ya es contra meses donde la flexibilización de este tipo de importaciones ya tenía un impacto claro".

Por un lado, los argentinos efectivamente están utilizando más el canal internacional que un año atrás. Por otro, el ritmo de esas compras se desaceleró después del récord de junio. La segunda tendencia es la que permite incorporar el puerta a puerta al análisis de una demanda que empieza a mostrar límites incluso dentro de un segmento que fue favorecido por la política de apertura. En tannto, según un relevamiento de Scentia publicado en septiembre, las ventas de consumo masivo medidas en volumen retrocedieron 1,5% interanual en agosto y 0,7% frente a julio. Con ese resultado, el consumo acumuló una caída de 2,7% durante los primeros ocho meses de 2026.

La retracción alcanzó a los principales canales de comercialización. Los supermercados de cadena registraron una baja interanual de 3,3%, los mayoristas de 1,8%, los kioscos y comercios tradicionales de 1,5% y los autoservicios independientes de 1,3%. Los datos de CAME muestran una dinámica similar. Las ventas minoristas pyme cayeron 2,7" entre julio y agosto y 0,2% frente a agosto de 2025, mientras que acumularon una baja de 2,4% en los primeros ocho meses del año. Dentro de ese relevamiento, alimentos y bebidas retrocedieron "2,5%" interanual y farmacia 0,5%.