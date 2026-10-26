Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de octubre 2026

El dólar más barato del mercado este lunes 26 de octubre, es el dólar oficial que se encuentra a $1.560, mientras que el dólar MEP a $1.569. Más lejos, le sigue el dólar blue a $1.575.

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El dólar mayorista acumula seis jornadas consecutivas de subas y alcanzó un nuevo máximo nominal. Si bien los incrementos fueron moderados, la divisa estadounidense consolida su tendencia alcista en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la sostenibilidad del esquema cambiario y la capacidad del Banco Central (BCRA) para sostener el proceso de acumulación de reservas.

Cómo comprar el dólar más barato en Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden adquirir moneda estadounidense a través de los canales digitales de la entidad.

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a la opción de compra y venta de moneda extranjera, seleccionar la cuenta en pesos desde la que se realizará la operación e indicar el monto. Al confirmar la compra, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

La operación se realiza al tipo de cambio vigente en Banco Nación en el momento de la confirmación, por lo que la cotización puede variar durante la jornada.

Cuál es el valor del dólar hoy

Dólar MEP: qué es y cómo comprarlo

Otra alternativa para acceder legalmente a dólares es el dólar MEP o dólar bolsa, que este lunes opera prácticamente en línea con el oficial.

A diferencia de la compra directa en un banco, esta cotización surge de una operación con títulos que pueden negociarse tanto en pesos como en dólares en el mercado de capitales. Para acceder al dólar MEP, el ahorrista necesita una cuenta comitente en una ALyC o broker y una cuenta bancaria a su nombre. El procedimiento consiste en transferir pesos a la cuenta de inversión, comprar un activo habilitado para esta operatoria y posteriormente venderlo contra dólares, respetando los plazos regulatorios cuando correspondan.

Una vez completada la operación, los dólares pueden transferirse a una caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

A cuánto cotiza el dólar

Además, algunas plataformas permiten realizar la compra de MEP de forma simplificada: el usuario indica el monto en pesos que quiere utilizar y el sistema ejecuta automáticamente las operaciones necesarias.