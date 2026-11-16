Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de noviembre 2026

El dólar blue comenzó este lunes 16 de noviembre como la cotización más cara del mercado cambiario, al ubicarse en $1.590 para la venta. Le sigue el dólar MEP, que se negocia a $1.584,50; mientras que la opción más barata es el dólar oficial y el dólar Banco Nación, ambos en torno a los $1.575.

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La brecha entre las distintas cotizaciones se mantiene en $15 de diferencia entre el blue y el oficial. Por su parte, el dólar oficial mayorista interrumpió el viernes una racha de cuatro semanas consecutivas de subas, luego de una semana con pocas ruedas de negociación debido a los feriados locales vinculados con la visita del papa León XIV.

Cuál dólar me conviene comprar

¿Qué es el dólar blue?

El dólar blue es el dólar estadounidense que se compra y vende en el mercado informal de Argentina, es decir, fuera de los bancos y las entidades cambiarias autorizadas por el Banco Central (BCRA). Se comercializa principalmente en efectivo, a través de las llamadas cuevas o arbolitos.

Históricamente, su demanda aumentó cuando existían restricciones para comprar dólares en el sistema bancario, conocidas como cepo cambiario. También influyen la incertidumbre económica, la inflación, las expectativas de devaluación y la demanda de dólares para ahorrar.

¿Cómo se compra dólar blue?

Consultás la cotización de venta: es el precio que te cobran por cada dólar. No es lo mismo que el precio de compra, que es el que te pagan si vendés tus dólares. Definís cuántos dólares querés comprar: por ejemplo, USD 100, USD 200 o USD 500. Acordás la operación: generalmente se paga en pesos y se reciben dólares estadounidenses en efectivo. Revisás los billetes: comprobá su autenticidad, estado y denominación antes de aceptar la operación.

Importante: las operaciones informales presentan riesgos de estafas, billetes falsos y falta de respaldo legal. No se recomienda realizar transacciones con desconocidos en la calle.

Cuánto cotiza el blue hoy

Cómo comprar el dólar en Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden adquirir moneda estadounidense a través de los canales digitales de la entidad.

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a la opción de compra y venta de moneda extranjera, seleccionar la cuenta en pesos desde la que se realizará la operación e indicar el monto. Al confirmar la compra, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.