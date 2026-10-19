Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la cuarta semana de octubre 2026

El dólar este lunes 19 de octubre más barato para comprar es el dólar oficial y el Banco Nación que se ubican en $1.534-$1.535 mientras que el dólar MEP se ubica a $1.536 mientras que el dólar blue o "informal" se encuentra en $1.555.

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Cómo comprar el dólar más barato en Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden adquirir moneda estadounidense a través de los canales digitales de la entidad.

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a la opción de compra y venta de moneda extranjera, seleccionar la cuenta en pesos desde la que se realizará la operación e indicar el monto. Al confirmar la compra, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

La operación se realiza al tipo de cambio vigente en Banco Nación en el momento de la confirmación, por lo que la cotización puede variar durante la jornada.

Cuál es el dólar que se vende más barato

Atraso cambiario: el peso se apreció más de 2% desde septiembre y crecen las dudas sobre el dólar

La combinación de una inflación del 1,9% en septiembre y una caída de la cotización del dólar mayorista durante octubre impulsó la apreciación de la moneda local. Mientras el Banco Central aprovecha la mayor oferta de divisas para acumular reservas, persisten los interrogantes sobre la sostenibilidad del tipo de cambio de cara a las elecciones de 2027.

El peso argentino acumuló una apreciación real superior al 2% desde comienzos de septiembre, en un escenario marcado por la persistencia de la inflación y la relativa estabilidad del dólar oficial. La combinación de una suba de precios del 1,9% durante septiembre y una caída cercana al 1% en el tipo de cambio mayorista desde los máximos registrados a fines de ese mes volvió a poner el foco sobre el atraso cambiario y la sostenibilidad de la política económica.

El dólar mayorista se ubicó el miércoles 14 de octubre en $1.514,60, aproximadamente un 1% por debajo del máximo de $1.528,75 alcanzado el 28 de septiembre. Esta dinámica estuvo vinculada, en parte, con una mayor oferta de divisas en el mercado oficial, impulsada por el ingreso de fondos provenientes del financiamiento externo de empresas argentinas.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

La evolución del tipo de cambio se produce en un contexto de debilidad de la actividad económica y deterioro del poder adquisitivo de los salarios. A pesar de la apreciación del peso y de la moderación de la demanda interna, la inflación interanual continúa en niveles cercanos al 33%, lo que alimenta el debate entre los economistas sobre la efectividad y los costos de la estrategia de estabilización.

En este escenario, la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una política orientada a consolidar la desinflación y fortalecer las reservas internacionales. Sin embargo, distintos análisis advierten que la evolución de los precios internos frente al dólar podría profundizar el debate sobre la competitividad cambiaria y las presiones devaluatorias de cara al próximo año electoral.