La balanza comercial con Brasil cerró julio con un déficit de US$ 602 millones

El intercambio comercial con Brasil se aceleró en julio y alcanzó los US$ 2.601 millones, con un incremento del 8,4% interanual, y marcó por séptimo mes consecutivo un déficit para la Argentina que en este período fue US$ 602 millones por mayores importaciones.

De acuerdo al informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio con Brasil fue de U$S 2601 millones en el séptimo mes del año, un 8,4% superior a igual período de 2022, cuando se ubicó en U$S 2401 millones.

Asimismo, el intercambio cayó un 10,2% con respecto a junio pasado, debido a la baja de las importaciones en un 18,6% y pese a un incremento de las exportaciones de 7,8%.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en julio de 2023 un 2,5% con respecto a julio de 2022 (cuarto mes consecutivo de baja) al sumar U$S 999 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino ascendieron a U$S 1602 millones, con un alza interanual del 16%.

De esta forma, el saldo comercial para Argentina arrojó un rojo de U$S 602 millones, con lo que suma siete meses consecutivos de déficit.

Por su parte, el acumulado del corriente año arroja un saldo negativo para el país fue de U$S 4.182 millones.

En este último período, las exportaciones disminuyeron 3,5% entre enero y julio de 2023 con respecto a los siete meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 25,4% en el mismo período.

En el detalle del intercambio se desprende que la caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en julio (2,5%) correspondió principalmente a la baja de trigo y centeno no molidos, parte y accesorios de vehículos a motor y polímeros de etileno.

A la vez, el alza interanual de las importaciones argentinas (16,4%) se explicó principalmente por soja, partes y accesorios de vehículos a motor y neumáticos de caucho, bandas de rodadura intercambiables, flaps y cámaras de aires.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4190 millones) y Estados Unidos (U$S 3347 millones) y Alemania (U$S 1261 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9014 millones) y Estados Unidos (U$S 3201 millones).

Con información de Télam