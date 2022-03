Las claves de un acuerdo para hacer frente a los "vencimientos brutales" del préstamo de 2018

El Gobierno nacional dio a conocer hoy las claves principales del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que consideró "la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos" por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que dejó como herencia lo que caracterizó como "vencimientos brutales".

"Le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio y que la Argentina pueda seguir creciendo", señaló el Ejecutivo.

El programa de Facilidades Extendidas que "reemplaza el fallido Stand By de 2018", tiene una duración de 2 años y medio y tendrá 10 revisiones trimestrales.

De esta forma, señaló Economía, se ganan "cuatro años y medio sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio"

El primer desembolso del FMI será de US$ 9.800 millones.

"Este acuerdo es la única forma de hacer frente a los compromisos asumidos con el FMI por la administración anterior (dado que el FMI no acepta reestructuraciones de deuda)", puntualizó, al tiempo que precisó que, "sin el nuevo programa, la Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By" de cerca de US$ 19.000 millones en 2022 y US$ 23.000 millones en 2023.

Asimismo, se reiteró el carácter "inusual" del programa, que se logró "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años".

En consecuencia, el acuerdo "permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", aseguraron en el Gobierno.

Con información de Télam