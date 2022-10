Canasta Básica. una familia de CABA necesitó casi 200 mil pesos para no ser pobre

Una familia de cuatro integrantes debió ganar entre más de 198.120,91 y 633.986,9 pesos para poder considerarse de clase media en la Ciudad de Buenos Aires.

Una familia tipo residente en la Ciudad de Buenos Aires necesitó al menos 198.120,91 pesos en septiembre para ser considerada de clase media, un 6,4 por ciento más que el mes anterior, según informó este miércoles el Gobierno porteño. En la comparación interanual, los ingresos necesarios para alcanzar ese nivel socioeconómico aumentaron 82,3 por ciento, de acuerdo con los números difundidos por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El organismo porteño publicó los datos de Costo de vida, Líneas de pobreza y Canastas de Consumo para septiembre de 2022. De las planillas se desprende que una familia de cuatro integrantes necesitó entre 198.120,91 y 633.986,91 pesos para poder considerarse de clase media.

El informe oficial contempla cinco niveles socioeconómicos. En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Son familias que no alcanzan los 70.233,94 pesos mensuales. En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT- Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA, el rango de ingresos es entre 70.233,95 y 128.837,50 pesos por mes.

En el rubro "No pobres vulnerables", hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo (ingresos entre 128.837,51 y 158.496,72 pesos al mes). - Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo, tienen ingresos mensuales de entre 158.496,73 y 198.120,90 pesos.

Sector "clase media" incluye hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde 198.120,91 y 633.986,91 pesos al mes. Sector "clase alta" es para hogares cuyo ingreso mensual es de cuatro veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Son los ingresos superiores a 633.986,92 pesos.

"Esta estratificación brinda, por un lado, la posibilidad de identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y, por el otro, da cuenta de la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social de la Ciudad de Buenos Aires, la de cada uno de los estratos definidos y su evolución en el tiempo", puntualizó el Gobierno porteño.