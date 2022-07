Los precios de la soja y el maíz cerraron con caídas en Rosario, a tono con lo sucedido en Chicago

Los precios de la soja y el maíz cerraron hoy a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en sintonía con lo sucedido en la plaza norteamericana, en una jornada que experimentó una disminución en su actividad comercial.

La soja con descarga contractual y para las fijaciones se pactaron en US$ 355 la tonelada, una caída de US$ 20 sobre la rueda de ayer.

En tanto, en moneda local las entregas inmediata, contractual y para las fijaciones se ubicaron en $ 47.870.

En cuanto al maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas abiertas de compra se posicionaron US$ 205 la tonelada, lo que implicó una merma de US$ 5 entre jornadas.

Las descargas del cereal entre los meses de agosto y diciembre también se ubicaron en US$ 205 la tonelada, US$ 5 menos que las ofertas de la rueda previa.

Las entrega inmediata y contractual de trigo se pactaron a US$ 295 por tonelada, y la posición septiembre experimentó un recorte de US$ 10 para retroceder hasta los US$ 310.

Por trigo de la cosecha 2022/23 -a diferencia de ayer- no se registraron ofertas abiertas de compra.

Por último, el girasol cerró estable a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam