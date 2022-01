La cotización de la soja subió por quinta ronda seguida en Chicago y cerró a US$ 547,66 la tonelada

El precio de la soja cerró hoy al alza por quinta jornada consecutiva en el comienzo de la semana en el mercado de Chicago, mientras que el trigo y el maíz finalizaron con caídas en sus cotizaciones.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 1,39% (US$ 7,53) hasta los US$ 547,66 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,35% (US$ 7,35) para concluir la jornada a US$ 549,41 la tonelada.

"Las pérdidas en la cosecha de Brasil y la eventual merma en sus exportaciones fueron los principales fundamentos alcistas", indicó la corredora de granos Granar.

Hoy la consultora brasileña AgRural redujo de 133,40 a 128,50 millones de toneladas su estimación de cosecha por nuevos recortes de productividad en los tres Estados del Sur y en Mato Grosso do Sul, amplió Granar.

En tanto, sus subproductos presentaron resultados disímiles, con una suba en la harina del 1,87% (US$ 8,49) hasta los US$ 461,75 por tonelada, y una baja del 0,68% (US$ 9,92) hasta los US$ 1.429,01 en el caso del aceite.

Por su parte, el maíz cayó 1,57% (US$ 3,94) y cerró a US$ 246,44 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias de los especuladores tras la segunda semana alcista consecutiva cerrada el viernes pasado.

Por último, el trigo retrocedió 3,17% (US$ 9,19) y se ubicó al cierre de las operaciones en US$ 279,71 la tonelada, debido a "las señales de distención en la zona del Mar Negro" y a "la toma de ganancias de los fondos especuladores", precisó Granar.

Con información de Télam