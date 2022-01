Caídas generalizadas en los precios de los principales granos en el mercado de Chicago

Los precios de los principales granos cerraron hoy a la baja en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó la caída de más de US$ 8 en la cotización de la soja.

De esta forma, el contrato de marzo de la oleaginosa retrocedió 1,57% (US$ 8,08) hasta los US$ 506,05 la tonelada, mientras que la posición mayo se contrajo 1,49% (US$ 7,72) para concluir la jornada en US$ 509,73 la tonelada.

Los fundamentos de las pérdidas radicaron en que "los grandes fondos de inversión operaron como vendedores de contratos y usaron como fundamentos los pronósticos de lluvias para la semana próxima sobre el sur de Brasil y sobre buena parte de las regiones agrícolas de la Argentina y de Paraguay", precisó la corredora Granar.

En tanto, sus subproductos acompañaron la tendencia, con un merma del aceite del 1,56% (US$ 20,50) hasta los US$ 1.288,36, y una caída del 1,69% (US$ 8,05) hasta los US$ 467,04 en el caso de la harina.

De igual forma, el maíz en su contrato de marzo retrocedió un 1,91% (US$ 4,53) y se posicionó en US$ 231,29 la tonelada, debido a "los rumores que dan cuenta de la posibilidad de que la Administración de Joseph Biden reduzca el mandato de corte obligatorio con etanol durante 2022", sostuvo Granar.

También contribuyó a este resultado las chances de lluvias en Brasil y en la Argentina durante la próxima semana, que mejorarían el estado de suelos y cultivos.

Por último, el trigo retrocedió 1,45% (US$ 4,04) y concluyó la jornada en US$ 274,38 la tonelada.

"El mercado se mantuvo bajo la influencia del abundante programa de embarques originado en el hemisferio Sur, donde las cosechas parecen haber sido más importantes que lo estimado ayer por el USDA", explicó Granar.

Con información de Télam