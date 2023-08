La soja volvió a subir en Chicago y superó la línea de los US$ 500 la tonelada

El precio de la soja volvió hoy a subir en el mercado de Chicago y superó nuevamente los US$ 500 la tonelada, debido a peores condiciones del cultivo en zonas productivas de EEUU, mientras el trigo y el maíz marcaron bajas.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,45% (US$ 2,30) hasta los US$ 501,83 la tonelada, en tanto la posición noviembre avanzó 0,82% (US$ 4,13) para posicionarse en US$ 504,03 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en una desmejora de las condiciones del cultivo en Estados Unidos respecto a lo que esperaba el mercado.

Así, la suba en los precios se dio "luego de que ayer se constató que los cultivos en el principal Estado productor de la oleaginosa estadounidense se encuentran con un potencial muy parecido al de los años precedentes, cuando muchos imaginaron algo mejor", dijeron desde la corredora de granos Granar.

La harina acompañó al poroto, con una suba del 2,34% (US$ 10,69) a US$ 465,94 la tonelada, mientras que el aceite perdió 0,92% (US$ 13,45) y se posicionó en US$ 1.444,89 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,83% (US$ 1,57) para posicionarse en US$ 185,92 la tonelada.

En contraposición con lo sucedido con la soja, el relevamiento de cultivos en Illinois dejó como estimación un rinde promedio de maíz de 121,59 quintales por hectárea, arriba de los 119,70 quintales calculados el año pasado y de los 120,60 quintales promedio del período 2020/2022.

Por último, el trigo bajó 1,38% (US$ 3,12) y se ubicó en US$ 221,93 la tonelada, como consecuencia de la falta de noticias sobre nuevos ataques rusos a los puertos ucranianos sobre el Mar Negro.

Así, "el mercado volvió sobre sus pasos y puso en el centro la presión por el avance con buenos resultados de la cosecha de Rusia y por la entrada del grano de primavera de Estados Unidos en el circuito comercial", plantearon desde Granar.

Con información de Télam