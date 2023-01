La soja lideró las subas de precios en Chicago

Los precios de granos cerraron una jornada positiva en el mercado de Chicago, impulsados por la buena performance exportadora de Estados Unidos, problemas climáticos en Brasil y el aumento de las tensiones en la zona del Mar Negro.

El contrato de marzo de la oleaginosa ganó 1,39% (US$ 7,72) hasta los US$ 559,79 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,21% (US$ 6,71) para posicionarse en US$ 556,58 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los buenos datos de exportaciones semanales estadounidenses y la presencia de la demanda china en la rueda de hoy.

Según el Departamento de Agricultura (USDA) la semana pasada el país norteamericano despachó 1.145.700 toneladas, por encima de las 986.200 toneladas del reporte anterior y cerca del máximo previsto por los privados, de entre 600.000 y 1.200.000 toneladas.

Además, hoy se registró una nueva venta de soja a China, por 106.000 toneladas, de la campaña 2023/2024, indicó la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con un salto de la harina del 2,49% (US$ 12,79) hasta los US$ 525,90 la tonelada, mientras que el aceite hizo lo propio por 0,41% (US$ 5,51) para posicionarse en US$ 1.340,17 la tonelada.

El maíz, por su parte, avanzó 1,14% (US$ 3,05) y se ubicó en US$ 268,69 la tonelada, producto de el clima seco en el sur de Brasil que recortaría en parte la cosecha y la apreciación del real, que suma competitividad al cereal norteamericano.

Por último, el trigo subió 1,51% (US$ 4,13) y se posicionó en US$ 276,50 la tonelada, como consecuencia de "un buen reporte de ventas externas, acorde con la competitividad ganada por el grano estadounidense".

También se sumaron las tensiones crecientes en la zona del Mar Negro, por el mayor involucramiento de Alemania, Inglaterra y de Estados Unidos tras el envío de tanques de última tecnología para sostener el lado ucraniano de las trincheras en la guerra con Rusia, indicaron los analistas de Granar.

Con información de Télam