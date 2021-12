La soja cortó en Chicago una racha de nueve sesiones consecutivas en alza

El precio de la soja cortó hoy en Chicago una racha positiva de nueve sesiones consecutivas en alza que ubicaron a la oleaginosa por encima de los US$500 la tonelada, por una toma de ganancias y ventas técnicas por parte de los fondos especulativos.

El contrato de enero de la soja cayó 0,23% (US$ 1,19) hasta los US$ 499,44 la tonelada, mientras que la posición marzo retrocedió 0,25% (US$ 1,29) para culminar la jornada a US$ 502,65 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras la sostenida racha alcista, señaló en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

No obstante, el persistente clima seco y caluroso en zonas productoras de Argentina y el sur de Brasil pusieron límites a las bajas.

El aceite acompañó la caída con un retroceso del 0,29% (US$ 3,75) y se posicionó en US$ 1.246,69 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,26% (US$ 1,21) para culminar la sesión a US$ 458,42 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,62% (US$ 3,94) y cerró a US$ 238,08 la tonelada, por el cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.

Sin embargo, "persisten las preocupaciones acerca del clima en Sudamérica y sus posibles efectos negativos sobre los cultivos, lo cual limita las caídas", marcó la BCR.

Por último, el trigo se retrajo 2,54% (US$ 7,53) y se posicionó en US$ 287,89 la tonelada, por menores exportaciones a las esperadas por el sector privado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó ayer que las exportaciones en la semana anterior totalizaron 270.000 toneladas, por debajo de lo anticipado por los operadores, "lo cual indica cierta falta de competitividad del trigo estadounidense, particularmente respecto del ruso", señaló la entidad bursátil.

Con información de Télam