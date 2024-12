Gran Hermano: quién es líder, quienes no nominan y quien va a placa.

Gran Hermano arrancó una nueva semana y ya se están definiendo las primeras alianzas y enemistades en el reality que engancha a miles de televidentes. Y en la emisión de este martes 10 de octubre se definió el liderazgo de la semana, con un beneficio que complicó a 4 jugadores de cara a la próxima placa.

La emisión de Gran Hermano empezó con Santiago del Moro anunciando que Sofía ganó la prueba del líder de la semana y que la victoria trae consigo un beneficio personal que pone en desventaja a 4 participantes de la casa: a dos los deja sin la posibilidad de nominar y a dos los fulmina directamente mandándolos a placa de eliminación.

Para empezar, Sofía no se anduvo con rodeos y dejó sin la posibilidad de nominar a dos varones de la casa, Ulises y Giuliano. Se trata de dos jugadores que pisan fuerte en el certamen, pese a que Ulises quedó nominado en la primera gala y estuvo a un ras de abandonar el reality.

Minutos después, Sofía expuso sus argumentos antes de seleccionar a los dos participantes que irán directo a placa de eliminación: “Pienso que hay algunas personas más fuertes dentro y fuera de la casa. Y voy a mandar a personas que considero que son fuertes y no se van a ir”. Tras estos dichos, la joven mandó a placa de nominados a Renato, el participante peruano que en las redes sociales nombran como "el novio tapado de Marcos Ginocchio". “Entiendo totalmente a Sopa y me honra que me fulmine”, sostuvo Renato fingiendo una sonrisa.

También, Sofía justificó su segunda fulminación antes de dar el nombre: "Es una persona con la que no llegué a conectar, no nos llegamos a dar una oportunidad". Acto seguido, fulminó a Martina. Ahora resta saber a quienes subirá y bajará de las placas Sofía el próximo jueves.

El beneficio que tendrá Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano

Por último, vale resaltar que en la gala de nominación del próximo miércoles Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano, podrá anularle los votos a un participante del juego sin que este se entere. Sin dudarlo, Delfina eligió a Andrea.