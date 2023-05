El precio de la soja subió 1,79% en Chicago, en US$514,7 la tonelada

El precio de la soja marcó hoy un aumento en el mercado de Chicago impulsado los informes difundidos por USDA el viernes y ajustes técnicos de inversores, en una jornada en la que el maíz y el trigo también cerraron con ganancias.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,79% (US$ 3,77) hasta los US$ 514,70 la tonelada; mientras que la posición agosto avanzó 1,66% (US$ 3,49), en US$ 488,06 la tonelada.

Los fundamentos de la suba de la soja al cierre en el Mercado de Chicago radicaron en los informes difundidos por USDA el viernes que proyectaron una cosecha récord de soja y en un ajuste técnico de las posiciones de los inversores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, empujaron al alza los precios de la oleaginosa “la firmeza que ganó el mercado por algunas demoras que registraron en los últimos días en la siembra por las lluvias caídas en regiones de las Grandes Planicies y del Medio Oeste. En el sur Minnesota, por caso, se reportan algunas zonas con anegamientos”, indicaron los analistas de la corredora Granar.

El aceite del poroto también anotó un incremento en su contrato más cercano del 3,14% (US$ 4,19), en US$ 1.095,46 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 2,10% (US$ 2,31) para concluir la jornada en US$ 474,98 la tonelada.

El maíz, en tanto, subió 2,88% (US$ 2,76) y se ubicó en US$ 233,26 la tonelada, producto de las compras técnicas de fondos y demoras en las siembras.

"Aportó para el repunte un buen reporte sobre inspección de embarques y algunas demoras en las tareas de siembra sobre el Medio Oeste como consecuencia del tiempo húmedo de los últimos días, como se indicó en el espacio de la soja", explicaron desde Granar.

Por último, el precio del trigo avanzó 4,71% (US$ 10,10) y se ubicó en US$ 242,79 la tonelada, en continuidad con la jornada del día viernes "luego de que el USDA proyectó la producción de trigo 2023/2024 de Estados Unidos en 45,16 millones de toneladas, por encima de los 44,90 millones 2022/2023, pero por debajo de los 48,69 millones previstos por los operadores", indicaron desde Granar.

Además, sumó al alza "el atraso en la siembra de trigo de primavera en el norte de EE.UU. donde las últimas lluvias dejaron algunos excesos de humedad que acentuarían las demoras", explicó la corredora.

Con información de Télam