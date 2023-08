Bajas generalizadas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, como consecuencia del accionar vendedor de fondos especulativos y por mejores condiciones de los cultivos estadounidenses.

Los contratos de septiembre y noviembre de la oleaginosa retrocedieron 0,94% (US$ 4,87) hasta los US$ 507,8 en el primer caso y a US$ 511,66 la tonelada en el segundo.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y en una caída en la condición del cultivo en Estados Unidos menor a la esperada por el mercado, indicó la consultora de granos Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Así, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) rebajó la condición de buena/excelente de la soja de 59% a 58%, mientras que los operadores esperaban una rebaja hasta el 57%.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia bajista del poroto, con una caída en el aceite del 0,50% (US$ 7,5) hasta los US$ 1.467,37 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por 1,5% (US$ 7,05) para posicionarse en US$ 462,19 la tonelada.

El precio del maíz, en tanto, retrocedió 1,88% (US$ 3,54) y se ubicó en US$ 184,83 la tonelada, como consecuencia de un caída en la condición de los cultivos menor a la esperada por el mercado y el posible adelantamiento de la cosecha norteamericana.

Por último, el trigo cayó 3,10% (US$ 6,71) y se posicionó en US$ 209,35 la tonelada, debido a los buenos resultados que está obteniendo Rusia en su actual cosecha, que resultaría la segunda más importante historia.

"Esto, a su vez, está presionando a la baja los precios internos, lo que volverá más competitivo al grano ruso, siempre y cuando el gobierno no imponga un nivel mínimo superior al que por estos días marca el mercado en función del juego de oferta y demanda", agregaron los especialistas de Granar.

Con información de Télam