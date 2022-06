Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 24 de junio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo mantiene su precio récord histórico. Qué pasa con las demás monedas.

El dólar blue no se mueve y se vende este viernes 24 de junio a $ 224, su máximo precio histórico. De esa forma, se ubica por encima del dólar solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 74%.

A su vez, el dólar financiero cotiza en verde. El MEP o “Bolsa” salta a los $ 229,86. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) trepa 0,8% hasta los $ 237,28. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP atado al GD30 ganó 0,5% hasta $ 229,70 y el CCL Cedear cae hasta los $ 237,45.

A su vez, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $213,03.

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, sube a los 2.263 puntos.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la rueda del jueves con ventas por US$ 170 millones, para atender la demanda de divisas, potenciada por el pago de importación de energía. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 239,872 millones, en futuros MAE U$S 115 millones y en el Rofex U$S 732 millones.

Qué pasó en los mercados financieros el jueves

El S&P Merval cayó 1,1% hasta las 84.669 unidades. Retrocedieron mayormente YPF (-5%), Transportadora Gas del Sur (-1,9%) y Banco Macro (-1,6%). A contramano, aumentaron Cablevisión Holding (1,1%), Banco de Valores (0,8%) y BYMA (0,6%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Mercado Libre con 4,7%. También avanzaron Globant (3,3%), Edenor (2,2%) y Central Puerto (1,1%). Por su parte, fueron a la baja YPF (-4,5%), Tenaris (-3,2%) e Irsa (-2,3%).

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones dispares. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL29D (-1,7%) y el Bonar GD30D (-0,6%). Asimismo, aumentan el Bonar AE38D (0,3%) y el Bonar AL30D (0,3%).

Reservas: la medida que tomó el Banco Central para que el agro liquide dólares

El directorio del Banco Central (BCRA) mejoró las condiciones de constitución de los denominados Plazos Fijos Chacareros, removiendo límites para la renovación. La medida apunta a que el sector agropecuario liquide dólares y sostenga el flujo de reservas en un periodo de escases.

Los Plazos Fijos Chacareros pueden constituirlos las personas y empresas con actividad agrícola y su rendimiento está relacionado al valor de los cereales u oleaginosas y de la cotización del dólar estadounidense. La condición establecida es que el monto no supere hasta dos veces el valor total de las ventas registradas este año.