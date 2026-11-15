Casi el 70% de los hogares no llega al día 20 del mes

Los ingresos mensuales alcanzan para cubrir cada vez menos días en gran parte de los hogares argentinos. Según los datos relevados por un informe de la consultora Zentrix, dos de cada tres personas agotan su dinero cuando todavía faltan 10 días para terminar el mes.

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En concreto, el relevamiento señala que “el 67,7% no supera el 20 del mes con sus ingresos”, mientras que un 14,9% de los consultados se queda sin recursos antes del día 10 de cada mes y otro 35,3% llega como máximo hasta el día 15.

En contraste con esta situación, el estudio advierte que “solo el 31,1% llega a fin de mes”, mientras que únicamente un 7,5% de los encuestados manifiesta que puede destinar parte de sus ingresos al ahorro.

De esta manera, vuelve a poner de manifiesto una problemática reflejada en las estadísticas que ya había sido puesta en duda por el presidente Javier Milei.

En aquella oportunidad, Milei había rechazado que este problema afectara a la mayoría de la población y expresó: “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”.

La clase media es la que más sufrió la pérdida de ingresos

La investigación también identifica diferencias en la gravedad de las dificultades económicas de acuerdo con la edad y el nivel socioeconómico. Entre los sectores de menores ingresos, la situación resulta especialmente crítica: el 82,4% agota su presupuesto antes del día 20, el 43,8% no consigue llegar más allá del día 15 y ninguno de los participantes pertenecientes a este grupo afirmó disponer de dinero para ahorrar.

Por su parte, la clase media registró el empeoramiento más pronunciado respecto del mes anterior. Según precisó el estudio, el porcentaje de personas de este segmento cuyos ingresos se terminan antes del día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre.

Los menores de 40 años también aparecen entre los sectores más afectados por las restricciones económicas. En esta franja etaria, tres de cada cuatro personas (75%) se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 2,1% consigue generar algún ahorro.

El endeudamiento récord, el lado B de los que no llegan a fin de mes

Ante ingresos que se agotan en forma anticipada, el endeudamiento actúa como paliativo de emergencia. El 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses.

Sin embargo, estos recursos no se utilizan principalmente para adquirir productos de larga duración ni para realizar gastos considerados de lujo, sino que se destinan a solventar consumos esenciales.

El informe precisa que, dentro del universo de personas que contrajeron deudas, “el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios”. En consecuencia, el 76% de los endeudados, equivalente a tres de cada cuatro, necesitó recurrir al financiamiento para afrontar los gastos indispensables de su hogar.

En relación con la evolución de los ingresos frente al aumento de precios, el relevamiento encontró que “el 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación”.

La percepción de pérdida de poder adquisitivo atraviesa las distintas preferencias políticas: alcanza al 95,2% de los electores identificados con la oposición y también al 59% de los votantes que apoyan al Gobierno.

A su vez, los resultados muestran un importante nivel de desconfianza hacia las cifras oficiales. En particular, “el 69,6% cree que el dato de inflación que publica el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana”.