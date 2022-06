Alberto Williams advirtió sobre la caída del consumo de carne: "Nunca vimos algo así"

El representante de los dueños de carnicerías pidió al gobierno intervenir el mercado. Además advirtió que los precios pueden seguir en alza.

El presidente de la Asociación de propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, alertó acerca de la abrupta caída en la venta de carne y opinó que "es triste" que un país capaz de alimentar a 450 millones de personas no sea capaz de abastecer a sus 47 millones de habitantes.

"Lo venimos percibiendo y lo venimos alertando desde hace un año: los argentinos no pueden comer carne. Pero, como somos carniceros, no nos llevan el apunte. Desde hace varios gobiernos venimos pidiendo una mesa grande donde nos pongamos de acuerdo para que sepamos quiénes son los responsables. La Mesa de Enlace solo se reúne con el Presidente, el presidente los recibe, pero mirá si bajó el precio de la carne", observó Williams.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente sectorial planteó que el país tiene una capacidad de "darle de comer a 450 millones de personas en el mundo y no podemos darles de comer a los argentinos”, resaltó en la misma línea.

Asimismo, Williams planteó que “nunca vi una pérdida así en las ventas”. Además añadió: “Un iluminado creyó que con 7 cortes iba a solucionar el problema. Y es peor que antes”. El dirigente empresarial explicó además que los carniceros no reciben los cortes a precios populares.

“Hace un año y medio le dijimos a la Secretaría de Comercio que la Hacienda en Pie se les iba a ir. No hicieron nada y acá están las consecuencias”, focalizó Williams, quien recordó que Néstor Kirchner para bajar el precio de la carne cerró las exportaciones en una medida que tuvo resultados positivos.

Señaló: “Avisamos que si la exportación se abría libremente como está, no iban a poder comer los argentinos”.

El dirigente advirtió que "la carne está tremendamente cara y el consumidor no puede comprar ni siquiera sustitutos. El pollo venía ayudando y ya se fue. Un kilo de pechuga en la carnicería está llegando a $900. El cerdo tiene el mismo problema”, resaltó. Asimismo añadió que “hay un promedio per cápita de consumo de 44 o 45 kilos. Se llegó a más de 70. Ahora está muy por abajo. Venimos avisando que si no se controlaba la carne, no la comía nadie”.

“En mayo hubo subas de la carne. La semana pasada el Gobierno permitió un 6,8% a los precios exportadores. En cualquier momento aumentan también el de la hacienda y nos aumenta a nosotros”, adelantó.

El consumo de carne bovina en Argentina sigue cayendo: en 2021 fue de 47,8 kilos por persona

El consumo de carne bovina por habitante en la Argentina fue en 2021 de 47,8 kilos, el menor nivel desde 1920, de acuerdo a un informe dado a conocer hoy por la Bolsa de Comercio de Rosario.

En un trabajo realizado por Alberto Lugones y Emilce Terré se analiza la baja en el marco de una menor participación de la carne bovina en la dieta de los argentinos en los últimos años, tanto por la elección de alimentos de base vegetal como por la incorporación de otro tipo de carnes.

Asimismo, la relación de cabezas de ganado vacuno y población continuó su declive y llegó el año pasado a 1,13 cabezas por habitante, la mitad que en 1977 y poco más que la quinta parte de las 5,37 cabezas de 1895, el mayor valor de la serie histórica.