Carne vacuna vs cerdo: cuáles son las diferencias de precios y cortes

La diferencia de precios entre la carne vacuna y la carne de cerdo se mantiene durante septiembre de 2026. Según un relevamiento de la Federación Porcina Argentina, los cortes vacunos comparados cuestan, en promedio, un 128% más que sus equivalentes porcinos en carnicerías y un 95% más en hipermercados.

{{{htmlAmp}}}

La brecha cambia según el corte. En carnicerías, el kilo de asado vacuno promedia $ 23.000, mientras que el pechito de cerdo cuesta $ 8.200. En el caso de la nalga, los valores son de $ 25.000 y $ 10.000, respectivamente.

La diferencia más amplia aparece entre el lomo vacuno, que alcanza los $35.000 por kilo, y el solomillo de cerdo, que cuesta $12.000: una brecha del 192%.

En supermercados también se mantiene la distancia. El pechito de cerdo cuesta $7.800 por kilo frente a $17.500 del asado vacuno. Para los cortes utilizados en milanesas, la nalga de cerdo se ubica en $12.000 contra $18.000 de la vacuna.

Además de los precios, la oferta de carne de cerdo se amplió en carnicerías y supermercados, con mayor presencia de milanesas, carne picada, hamburguesas y productos envasados al vacío.

En cuanto al aspecto nutricional, el documento cita un estudio de INTI Carnes realizado sobre cinco cortes porcinos y señala un aporte proteico elevado y cortes considerados magros.

Crisis y despidos en frigoríficos

Los frigoríficos que abastecen al mercado interno atraviesan un escenario complejo, marcado por varios meses de resultados negativos. La menor actividad, la caída del consumo y el aumento de los costos llevaron a algunas empresas a reducir sus estructuras para intentar sostenerse. El presidente de la Cámara de la Industria Cárnica (Caínca), Gustavo Marcos, describió la situación: “Las plantas de consumo interno llevan ocho meses de pérdidas y la situación se sigue agravando”.

Uno de los principales obstáculos es la menor demanda en los puntos de venta. La faena registra una baja interanual del 10% y las empresas tienen cada vez menos margen para trasladar el incremento de sus costos al precio final de la carne. “El mostrador no tracciona, por lo cual el volumen de producción no evoluciona”, señaló Marcos. De acuerdo con el dirigente, el valor de la hacienda se mantiene estable y los frigoríficos alcanzaron un límite en los precios que pueden trasladar al mercado.