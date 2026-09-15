Caputo admitió que este año la economía crecerá la mitad de lo previsto

A horas de presentar el Presupuesto 2027 en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este martes que la proyección de crecimiento de la economía del Presupuesto 2026 estuvo lejos de cumplirse, y que será de solo la mitad de lo previsto.

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Caputo hizo un racconto de la evolución de la actividad económica bajo el gobierno de Javier Milei, y precisó que, en 2024, la economía creció un 6,7%, mientras que en 2025 lo hizo en un 3,5%, según dijo en un discurso ante empresarios por el Dïa de la exportación en el Palacio Libertad.

En ese punto, el ministro anticipó: "Este año veremos cuánto da el EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica del INDEC). Probablemente un 2,5%". Esta estimación es superior a lo que prevé el mercado, que espera un crecimiento del 2,1% según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central.

Aun así, se trata de un crecimiento de la economía de solo la mitad de lo que el mismo Caputo había previsto al presentar el Presupuesto 2026, el 15 de septiembre de 2025, ya que ese proyecto de ley, finalmente aprobado, preveía un crecimiento del PBI de un 5% para este año en curso.

Además, Caputo adelantó que incluyendo "2027 estaremos en 16 o 17 puntos de crecimiento acumulado" durante los cuatro años de gobierno de Javier Milei. La cifra implica que la previsión de crecimiento solo para el año próximo sería de entre un 2,5% y un 3,4%.

Como marca el calendario legal, este martes el Ministerio de Economía debe enviar a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2027, que contendrá tanto la proyección oficial de crecimiento de la economía para el año entrante como la de inflación y tipo de cambio esperados, entre otras.

Caputo quiso festejar el superávit pero debió pedir que lo aplaudan

Por otro lado, al inicio de su presentación, Caputo destacó que el gobierno presentará el Presupuesto 2027 con superávit financiero, y que será el cuarto año consecutivo con esta característica, un récord para períodos sin default de la deuda.

Sin embargo, al finalizar la frase, notó que el público no se había mostrado especialmente entusiasmado, por lo que le reclamó al auditorio: “Esperaba que aplaudan... pero nadie lo hizo”. Recién en ese momento se produjo el aplauso.

El funcionario también dijo que la generación de dólares que ofrecen sectores como el petróleo, la energía, la minería y el agro asegura “estabilidad cambiaria y orden macro”, lo cual dota a la economía de una “previsibilidad” que favorece a todos los sectores. Además, afirmó que la economía a "dos velocidades", que implica la caída de sectores como la industria, el comercio o la construcción, es "normal". Y agregó que "es algo bueno lo que pasa en energía minería y agro" porque "ayuda al resto de las industrias".

Más tarde, Caputo salió a replicar a quienes le piden cambios en el programa para “ponerle plata en el bolsillo a la gente” y sostuvo que “al populismo no se lo combate con más populismo sino con más ortodoxia”, descartando así un cambio de rumbo o medidas sobre los ingresos.