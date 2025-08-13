Una familia tipo necesitó en julio casi $ 1,15 millones para no ser pobre

Durante julio, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,9%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) también aumentó 1,9%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos de 14,7% y 12,2% y resultaron en variaciones interanuales de 27% y 27,6%, respectivamente.

De acuerdo con las cifras informadas por el organismo que conduce Marco Lavagna, para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores), la canasta básica para evitar ser pobre se ubicó en 1.149.353 pesos, mientras que la canasta alimenticia asciende a 515.405 pesos.

Se trata de la mayor suba desde marzo de este año, cuando las canasta habían arrojado un 5,9% la alimentaria y 4% la canasta total.

La suba de precios

Con la suba del dólar a principio de julio, que escaló un 14%, la inflación para ese mes se ubicó en el 1,9%, lo que implicó un aceleración respecto a junio. Con esta cifra, la variación acumulada alcanzó 17,3% mientras que la interanual fue de 36,6%, informó el INDEC.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal. La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo.

En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%). Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%).A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).