Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2026

Con la llegada de fin de año, millones de trabajadores en relación de dependencia se preparan para cobrar el aguinaldo de diciembre de 2026, uno de los ingresos adicionales más esperados del calendario laboral argentino.

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El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en dos cuotas anuales, en junio y diciembre, y equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante cada semestre. Para calcular el aguinaldo de diciembre, los empleadores deben considerar el mejor sueldo bruto percibido entre julio y diciembre de 2026, incluyendo los conceptos remunerativos que correspondan.

La fecha de vencimiento de la segunda cuota está establecida para el viernes 18 de diciembre de 2026, según la Ley 27.073.

Cómo calcular el aguinaldo de diciembre de 2026

El cálculo del aguinaldo es sencillo para quienes trabajaron durante todo el segundo semestre del año. Se debe identificar el sueldo bruto mensual más alto devengado entre julio y diciembre y dividirlo por dos.

La fórmula es: Aguinaldo = mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2

Por ejemplo, si un trabajador tuvo un salario máximo de $1.200.000 durante el segundo semestre, le corresponderá cobrar un aguinaldo bruto de $600.000. Para determinar la mejor remuneración mensual se consideran el salario básico y los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones y otros conceptos salariales que correspondan. En cambio, los importes no remunerativos no se incorporan automáticamente al cálculo, salvo que la normativa o el acuerdo aplicable dispongan lo contrario.

Aguinaldo: cómo calcularlo en diciembre

Cuánto cobro de aguinaldo en diciembre de 2026 según mi sueldo

El monto del SAC depende de la remuneración más alta del semestre y puede variar entre trabajadores, incluso dentro de una misma empresa. Estos son algunos ejemplos para calcular cuánto corresponde cobrar:

Mejor sueldo bruto del semestre Aguinaldo bruto $700.000 $350.000 $800.000 $400.000 $900.000 $450.000 $1.000.000 $500.000 $1.200.000 $600.000 $1.500.000 $750.000 $1.800.000 $900.000 $2.000.000 $1.000.000

Los valores son orientativos y corresponden al importe bruto. El dinero que finalmente recibe cada empleado puede ser menor debido a los descuentos legales aplicables.

Cómo se calcula el aguinaldo si trabajé menos de seis meses

Los trabajadores que ingresaron a una empresa durante el segundo semestre también tienen derecho a cobrar aguinaldo, aunque el importe se calcula de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Para determinarlo, se toma la mitad de la mejor remuneración mensual del período y se ajusta según la cantidad de días trabajados durante el semestre.

La fórmula proporcional es: Aguinaldo proporcional = (mejor sueldo bruto ÷ 2) × (días trabajados ÷ días del semestre)

Por ejemplo, si un empleado comenzó a trabajar el 1° de octubre de 2026 y su mejor remuneración mensual fue de $1.000.000, le corresponderá aproximadamente $250.000 de aguinaldo bruto por los tres meses trabajados.

Este mecanismo también se utiliza cuando la relación laboral finaliza antes de diciembre, ya que corresponde liquidar el SAC proporcional al período trabajado.

Aguinaldo: cómo se calcula

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2026

La Ley 27.073 establece que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario debe abonarse el 18 de diciembre de cada año. En 2026, esa fecha cae viernes.

La legislación laboral contempla un plazo de cuatro días hábiles para completar el pago, por lo que algunas empresas podrían acreditar el dinero durante los días posteriores al vencimiento.

De todos modos, la fecha legal de referencia para la segunda cuota es el 18 de diciembre, sin perjuicio de las condiciones particulares que establezcan los convenios colectivos o regímenes laborales aplicables.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario es un derecho de los trabajadores registrados y también alcanza a los beneficiarios de determinadas prestaciones previsionales.

Entre quienes reciben el aguinaldo se encuentran:

Trabajadores del sector privado en relación de dependencia , independientemente de su modalidad de contratación.

Empleados públicos , de acuerdo con las normas correspondientes.

Trabajadores de casas particulares , que cuentan con su propio régimen laboral.

Jubilados y pensionados de ANSES, quienes reciben el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre.

Por el contrario, los monotributistas y trabajadores autónomos no tienen derecho al SAC por su actividad independiente, ya que no mantienen una relación laboral de dependencia. Sin embargo, una persona inscripta en el monotributo que también tenga un empleo registrado sí cobrará aguinaldo por ese trabajo.

En el caso de los trabajadores no registrados, la falta de registración no elimina los derechos laborales que puedan corresponderles si existe una verdadera relación de dependencia.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados y pensionados de ANSES

Los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional también reciben la segunda cuota del aguinaldo en diciembre. En este caso, el importe equivale al 50% del mejor haber mensual del segundo semestre.

Como las prestaciones previsionales se actualizan mensualmente según la inflación, el monto definitivo dependerá de los aumentos aplicados hasta diciembre de 2026. Por ejemplo, si el haber mensual más alto del semestre es de $500.000, el medio aguinaldo bruto será de $250.000.

Es importante aclarar que los bonos extraordinarios, como el refuerzo previsional de $70.000, no forman parte de la base de cálculo del aguinaldo. El pago se realiza automáticamente junto con los haberes de diciembre, según el calendario de ANSES organizado por terminación del DNI.