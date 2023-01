Gobierno bonaerense avanzó en obras para el Partido de Pergamino

El Gobierno bonaerense finalizó la obra de estabilización de un camino rural del partido de Pergamino que demandó una inversión de $130 millones y que resulta necesario para la actividad agropecuaria y para facilitar el acceso a dos escuelas, informó el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la obra de estabilizado del Camino N° 082-04, en el tramo entre la localidad de Mariano Benítez y la intersección con la Ruta Nacional N° 88, en jurisdicción del distrito de Pergamino, que contempla la colocación de la señalización vertical, trabajos en alcantarillas y colocación de barandas metálicas de defensa vehicular, con el objetivo de optimizar el drenaje del agua.

"El tramo que hemos finalizado tiene una longitud de 19 kilómetros y resulta una vía de conexión fundamental entre la localidad de Mariano Benítez con la Ruta Nacional N°188", explicó el titular de Vialidad, Hernán Y Zurieta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este camino no sólo aumentará la seguridad vial de productores y transportistas que circulen sobre la calzada, sino que también permitirán el ingreso y egreso de docentes y familias a las Escuelas Primarias N° 14 "Miguel Dávila" y a la N° 37, en el paraje Gornatti, favoreciendo el tránsito los días de lluvia.

- -

Para cubrir costos un productor entrerriano deberá elevar 32% la producción de maíz

Un productor entrerriano necesitará producir 32% más de maíz por hectárea que en la temporada 2021/2022, equivalente a 752 kilos por hectárea, de acuerdo los análisis de la Bolsa de Cereales provincial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Ambas entidades tomaron como referencia un precio esperado de US$ 273 por tonelada de maíz, segmentaron a la provincia en cuatro zonas: norte, sur, este y oeste y tomaron un valor de cosecha de US$ 70 para sur y oeste, y de US$ 65 para el norte y este.

Para el precio de venta del maíz, se tomaron los valores en dólares a futuro establecidos por el Mercado a Término de Buenos Aires y Rofex (Matba Rofex) y de la Bolsa de Comercio de Rosario.

- -

Aseguran que el impacto prolongado de "la Niña" marcó un hito histórico

La licenciada en meteorología e integrante del Instituto del Clima y Agua del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) , Natalia Gattinoni, dijo hoy que el fenómeno de la sequía que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires se debe a la influencia de "la Niña, un fenómeno oceánico atmosférico que ocurre a muchos kilómetros de acá, pero impacta en los patrones de lluvia y temperatura de nuestro país".

"El fenómeno de la Niña este año se ha prolongado, y va a quedar en la historia. Estamos en un contexto de cambio climático. Toda la información y medición es de gran ayuda para tomar decisiones", afirmó Gattinoni.

Remarcó, en declaraciones a radio Provincia, que "hay todo un sistema hídrico que se ha visto afectado por esta falta de precipitaciones, lo que ha tenido impacto en los suelos".

- -

El IPC de Santa Fé cerró el año 2022 en 92,6% anual.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe cerró 2022 en un 92,6%, con un 5,5% en diciembre respecto de noviembre, según difundió hoy el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

En lo referente a la inflación anual, el rubro "Indumentaria" fue el que más aumentó con un 120%, seguido por "Equipamiento y mantenimiento del hogar" con el 102,7% y "Alimentos y bebidas", que se incrementó un 99,2%; seguido por Atención médica y gastos para la salud (86,8%), "Otros bienes y servicios" (87,1%), "Educación" (96%), "Transporte y comunicaciones" (81,5%) y "Esparcimiento" (81,4%).

En contrapartida, el rubro que experimentó la menor suba fue "Vivienda y servicios básicos", que tuvo una variación anual de 79,3%.

Con información de Télam