Las bolsas internacionales caen tras la paliza que sufrió Donald Trump

Los mercados financieros internacionales registraron una jornada negativa luego de conocerse los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que le dieron al Partido Demócrata el control del Senado y de la Cámara de Representantes. El nuevo escenario político abrió interrogantes entre los inversores sobre el futuro de la política económica de Donald Trump, las regulaciones que podrían alcanzar a las grandes tecnológicas y las perspectivas de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

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La reacción se hizo sentir en los principales indicadores bursátiles. Los contratos de futuros de Wall Street operaron en terreno negativo durante las primeras horas posteriores a la difusión de los resultados. Los futuros del S&P 500 retrocedían un 0,35%, mientras que los del Nasdaq llegaron a desplomarse más de un 2%, aunque luego recuperaron parte de las pérdidas. En Europa, los futuros anticipaban una apertura con bajas cercanas al 0,4%.

El movimiento también impactó sobre el mercado cambiario. El dólar perdió terreno frente a las principales monedas del mundo y alcanzó su nivel más bajo en un mes. Por el contrario, los bonos del Tesoro estadounidense avanzaron, en una señal de mayor demanda de instrumentos considerados refugio frente a la incertidumbre política y financiera.

El resultado de los comicios alteró las expectativas sobre el funcionamiento del Gobierno de Estados Unidos durante los últimos dos años de la presidencia de Trump. Con el control de ambas cámaras, los demócratas tendrán mayor capacidad para obstaculizar proyectos del oficialismo, promover investigaciones sobre la gestión republicana y condicionar la designación de funcionarios y magistrados.

Wall Street sintió el impacto del nuevo equilibrio político en el Congreso

El triunfo demócrata en las dos cámaras legislativas modificó la relación de fuerzas en Washington y le otorgó a la oposición herramientas para limitar la agenda política y económica impulsada por la Casa Blanca.

Los inversores comenzaron a evaluar cómo podría afectar este escenario a la aprobación de nuevas leyes y a la continuidad de las principales iniciativas de la administración republicana. También genera preocupación la posibilidad de que se profundicen los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en cuestiones vinculadas con el presupuesto, los impuestos y las regulaciones económicas.

Uno de los sectores que reaccionó con mayor intensidad fue el tecnológico. Las compañías relacionadas con el desarrollo de inteligencia artificial, que tuvieron un papel central en el crecimiento de los principales índices bursátiles internacionales durante los últimos años, sufrieron pérdidas ante la perspectiva de un endurecimiento de los controles sobre su actividad.

El Nasdaq, uno de los principales indicadores de Wall Street y con una fuerte presencia de empresas tecnológicas, encabezó los retrocesos durante las primeras operaciones. Sus contratos de futuros llegaron a registrar caídas superiores al 2%, aunque posteriormente moderaron el descenso.

Detrás de este comportamiento aparece el temor de los operadores a que el nuevo Congreso impulse mayores restricciones para las grandes compañías del sector. Entre las posibilidades que siguen de cerca los inversores se encuentra la implementación de controles más estrictos sobre el desarrollo, la comercialización y el uso de herramientas de inteligencia artificial.