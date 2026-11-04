El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió el paraguas frente a lo que se anticipa como una gran derrota en las elecciones de medio término. Mientras se conocen las primeras proyecciones de Associated Press, el mandatario aseguró que los republicanos tienen "buenas posibilidades" y que su partido no atravesará una "situación vergonzosa", en una entrevista telefónica con CBS News durante la jornada electoral en la que también defendió su maratoniana gira electoral.

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"Creo que la gira marcó una gran diferencia. Fueron mítines multitudinarios, actos de gran envergadura. Nadie había hecho algo así jamás. Considero que logramos difundir el mensaje y, además, despertar el entusiasmo", remarcó a su vez Trump.

El mensaje de este martes del presidente contrastó con el tono triunfalista que mantuvo durante la campaña en las últimas semanas. Trump encabezó una intensa agenda de actos políticos para respaldar a los candidatos republicanos y movilizar a sus votantes, con el objetivo de evitar que los demócratas recuperen el control del Congreso.

El desgaste de Trump, en el centro de la elección

Las encuestas previas a las elecciones anticipaban un avance demócrata impulsado por el descontento con la gestión de Trump. La economía, el costo de vida y las decisiones del presidente se convirtieron en algunos de los principales ejes de campaña demócrata, quienes pusieron todos sus esfuerzos en transformar ese malestar social en votos.

Las primeras señales de avance para los demócratas

Pese a estar en una etapa inicial, las primeras proyecciones de los medios estadounidenses mostraron resultados favorables para la oposición en distintos distritos. Los avances demócratas representan una señal de alerta para la Casa Blanca, que enfrenta los comicios como una evaluación política de los primeros meses de la segunda presidencia de Trump.

Una de las noticias centrales llegó desde Georgia, donde los demócratas lograron retener el escaño del senador Jon Ossoff. Se trata de una victoria importante para la oposición, que necesita conservar sus bancas actuales y conquistar nuevos lugares para recuperar la mayoría en el Senado.

Los demócratas también conservaron su representación en Virginia, un resultado que ya estaba contemplado en los pronósticos de los días anteriores. Para quedarse con el control de la Cámara Alta, todavía necesitan mantener su escaño en Michigan y ganar en cuatro estados cuyos representantes actualmente pertenecen al Partido Republicano.

En la Cámara de Representantes, que renueva la totalidad de sus 435 escaños, los demócratas encabezan el recuento en 18 distritos actualmente representados por republicanos, mientras que estos últimos sólo llevan ventaja en dos distritos en manos demócratas.