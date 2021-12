Los bancos podrán distribuir utilidades acumuladas a partir de 2022, dispuso el BCRA

El Banco Central (BCRA) dispuso hoy que las entidades del sistema financiero podrán distribuir, a partir del próximo año, hasta el 20% de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021.

El monto de divisas que podrá girarse a sus accionistas del exterior será en doce cuotas mensuales, consecutivas y en pesos, de acuerdo con las normas de distribución de resultados.

"La norma prudencial del Banco Central busca garantizar la solvencia del sistema financiero ante el escenario de crecimiento del crédito, acompañando el proceso de crecimiento de la actividad que inició la economía después de recuperarse de las consecuencias de la pandemia por Covid-19", explicó la autoridad monetaria en un comunicado.

Por último, recordó que "las entidades deberán cumplir la integración de capital dispuesta por el comité de Basilea y pedir la autorización del BCRA antes de la distribución de utilidades".

"Los bancos, igual que el resto de las empresas, no pueden girar utilidades a sus casas matrices ni comprar dólares con ellas. Y, si compran dólares CCL o MEP, no pueden acudir al MULC por 90 días", detallaron a Télam fuentes del BCRA, que aclararon que los accionistas mayoritarios o miembros del directorio "no pueden comprar dólar CCL".

"Los accionistas extranjeros van a cobrar en pesos en el país. Si no tienen restricción, pueden disponer de esos pesos para hacer CCL", agregaron las fuentes.

La limitación a la distribución de utilidades para los bancos y casas de cambio había sido fijada el 19 de marzo de 2020 cuando, a través de la Comunicación "A 6939", el BCRA definió fortalecer la capitalización del sistema financiero, con el objeto de “sostener la capacidad prestable” de los bancos, en el marco del primer paquete de medidas para el sector financiero lanzado junto con la primera etapa del aislamiento obligatorio.

