El BCRA confirmó haber cumplido con su meta de acumulación de reservas en la primera mitad del año

El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Sergio Woyecheszen, confirmó hoy que, luego de las fuertes compras en el mercado cambiario de los últimos cuatro días, la autoridad monetaria cumplió con su meta de acumulación de reservas para la primera mitad del año.

Al respecto, dijo que esto se debe al reacomodamiento de las políticas monetarias y de control del pago de importaciones que se tomaron en los últimos días y que, de esta forma, ayudará a fortalecer el proceso de crecimiento y el ahorro en moneda nacional

"Veníamos desde el lunes con una fuerte compra. Ayer fue muy importante con 583 millones de dólares y hoy arriba de 530 millones. Estamos cerrando no sólo una buena semana sino un buen mes de junio y, en el semestre, con el cumplimiento de lo que eran nuestro propios objetivos de acumulación de reservas", aseguró Woyecheszen en diálogo con AM 750.

Según datos oficiales, las reservas cerraron hoy en US$ 42.784 millones, unos US$ 4.780 millones por arriba del cierre de la semana pasada, gracias a haber acumulado más de US$ 1.500 millones en compras en el mercado cambiario y a la transferencia de unos US$ 4.000 millones en DEG que envió el FMI tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas.

"Cuando el Banco Central acumula reservas las perspectivas sobre la dinámica de tipo de cambio son buenas. Por eso, la obsesión que este Directorio tiene en proteger el ahorro de los argentinos y reconstruir la moneda nacional. Ese es el camino", aseveró.

En ese sentido, apunto que el Central "viene trabajando fuerte en el reacomodamiento de tasas de interés para ir recuperando la moneda nacional" y que el hecho de que pueda cumplir con sus propios objetivos de acumulación de reservas es fundamental "para el sostenimiento del crecimiento de la economía".

Sobre las medidas anunciadas este lunes, aseguró que no se trata de "un control de importaciones sino una regulación del pago".

"Por la pandemia, la incertidumbre previa al acuerdo del FMI y lo que fue el evento de default de deuda en pesos del gobierno anterior, muchas empresas habían reducido el financiamiento comercial tanto para exportar como para importar, en cerca de 5.000 millones de dólares. Fundamentalmente las empresas grandes, que empezaron a pagar y cobrar el día", explicó Woyecheszen

"Esta regulación las empuja a recomponer ese financiamiento", agregó.

Aun así, aclaró que quedaron exentas de la regulación las pequeñas y medianas empresas que realicen importaciones por hasta US$ 1 millón, por hasta un 15 por ciento más de lo que tuvieron en 2021.

Consultado por si habrá medidas de restricción a la compra de dólar ahorro o consumo con tarjetas de crédito en dólares dijo que "es realmente chica la cantidad de gente que compra dólar ahorro" y que si bien "tiene impacto, no es un monto grande".

"El grueso de la cuestión estaba en el pago de importaciones", afirmó el vicepresidente del BCRA sobre el problema de la falta de divisas, a la vez que dijo que desde el Central están "muy conformes con las medidas en la mesa conjunta con (los ministerios de) Economía y Desarrollo Productivo para terminar de acomodar parte de lo que los propios incentivos macro generan sobre importaciones".

"Veníamos con un récord absoluto de importación de energía, que es un cuarto de importaciones por mes. En esta semana, parte de esas importaciones se fue relajando. Esperamos que, pasados julio y agosto, se vaya relajando para poder seguir en esta senda de acumulación de reservas", cerró.

Con información de Télam