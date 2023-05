El Banco Central lleva tres semanas consecutivas de compras en el mercado cambiario

El Banco Central (BCRA) alcanzó tres semanas consecutivas de compras de dólares en el mercado mayorista de cambios y acumuló US$ 307 millones en su balance cambiario en lo que va de mayo, ante la mejora en la liquidación de exportaciones del sector agropecuario.

Después de las tres primeras ruedas de ventas, el Central hilvanó 14 jornadas positivas gracias al impulso de las liquidaciones del complejo sojero a través del Programa de Incremento Exportador (PIE), que alcanzó los US$ 3.500 millones desde mediados de abril último hasta la fecha.

El aporte del PIE resultó decisivo para apuntalar el desempeño del sector agro, afectado por la histórica sequía que redujo la producción agrícola.

Según datos del Banco Central, en abril ingresaron US$ 1.613 millones a través del PIE, lo que explicó el 79% del aporte del sector de oleaginosas y cereales en el mercado cambiario, con un total de US$ 2.044 millones, 39% menos que en el mismo mes de 2022.

El impacto del programa se advierte, sobre todo, al analizar el total acumulado entre enero y abril del sector de oleaginosas y cereales, que ingresó US$ 4.307 millones en ese período en 2023, frente a los US$ 12.034 millones que habían acumulado en el mismo lapso de 2022 (-66% i.a.).

Esto quiere decir que uno de cada tres dólares que ingresó el sector agroexportador entre enero y abril de 2023 lo hizo a través del PIE.

Sin embargo, el desempeño en el mercado cambiario no se advierte en las reservas internacionales, que cerraron el miércoles en US$ 32.963 millones, unos US$ 11.500 millones menos a que a fines del año pasado.

La combinación de una fuerte caída del ingreso de dólares por la exportación de bienes, el pago neto a organismos internacionales (-US$ 5.200 millones en 2023) y de deuda privada, y un flujo promedio de importaciones de US$ 6.000 millones al mes se está reflejando en la caída de reservas del Banco Central.

En ese escenario, el dólar paralelo tomó fuerza en las últimas semanas, por lo que el Gobierno decidió reforzar el esquema de tasas de interés de la política monetaria, que subió 600 puntos básicos y paso a ser de 97% (155% en términos efectivos anuales, TEA) hace una semana.

El objetivo del Gobierno es que un mercado cambiario con cotizaciones más homogéneas -sin tanta diferencia entre el valor del dólar MEP y el dólar CCL- y una tasa de interés más alta evite episodios de disparadas del dólar.

Mientras tanto, busca un "puente" de divisas, que permita atravesar el impacto de la sequía y la volatilidad propia de un año electoral, sin sufrir una disparada aún mayor en la inflación y en el precio del dólar.

Economía negocia por estos días con el FMI una reformulación del acuerdo que permita adelantar desembolsos por cerca de US$ 10.000 millones previstos hasta fin de año.

"Está todo sobre la mesa en la discusión con el Fondo, absolutamente todo. Y, además, hay una cuestión que para nosotros es central, que es la capacidad de intervención del Banco Central, que es irrenunciable", aseguró días atrás el ministro de Economía, Sergio Massa.

El ministro también tiene previsto viajar el próximo domingo a Beijing, para negociar con el Banco Popular de China una ampliación del acceso al swap de yuanes -actualmente de US$ 5.000 millones- que permita a la Argentina acceder a una porción mayor de los US$ 19.000 millones que hoy forman parte de las reservas.

El objetivo del Gobierno es usar esos yuanes para, al menos, cubrir el déficit en la balanza comercial que existe entre Argentina y China, que el año pasado fue deficitaria por casi US$ 10.000 millones, para así sacar presión a los dólares de las reservas.

Con información de Télam