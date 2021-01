La Asociación Bancaria anunció esta semana un paro de actividades en las sucursales del BBVA y Santander. La medida de fuerza se llevará a cabo de 13:00 a 15:00, durante el 7 y 8 de enero, en todas las sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y de 11:00 a 13:00 en el interior.

El miércoles pasado, la Asociación gremial que conduce Sergio Palazzo anunció un paro de actividades para este jueves en las entidades financieras privadas BBVA y Santander, ya que señalaron que ambas prevén cerrar más de 50 sucursales.

El vocero de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, defendió hoy la decisión de los bancos privados al sostener que estas entidades están "ejecutando un ajuste sobre su estructura e impulsando el retiro de trabajadores, afectando a comunidades enteras". Confirmó que será "una jornada de protesta de 2 horas" y que "se va a manifestar en todo el país, en las sucursales de BBVA y Santander".

El vocero sindical dijo que no se trata sólo de un problema de empleo, sino que el cierre de sucursales "afectará a comunidades enteras" que no cuentan en las cercanías con otros servicios financieros más que los prestados por estos bancos.

"Estas entidades son las que generalmente se niegan a participar del sistema de pagos en nuestro país, que debe ser un servicio público. En el marco de la pandemia que atravesamos, es insólito que lleven adelante esta decisión", dijo Berrozpe en diálogo con Radio del Plata y advirtió que podría haber otras entidades que están "programando ajustes similares en función de la incorporación tecnología, pero estos lo están haciendo de manera abierta que no se puede admitir".

El comunicado de los bancos

No importa que estemos atravesando la tragedia de la pandemia, y que ésta rebrota. No importa la mala distribución de las sucursales bancarias que nos llevó a una situación crítica en abril de 2020. No importa limitar los servicios bancarios a la sociedad. No importa que la actividad constituya en los hechos, a pesar de la retrógrada reglamentación, un Servicio Público Esencial para el funcionamiento de la economía y la vida de las familias.

A estas entidades extranjeras no les importa nada. Militaron desembozadamente, constituyéndose incluso en comité electoral en algún caso, las políticas del Gobierno de Macri, que nos llevaron a un desastre económico y social, luego acrecentado por el impacto del Covid19.

Ahora están ejecutando un ajuste que se manifiesta en el cierre de sucursales y en presiones para la reducción de los planteles de trabajadores, mientras exigen una mayor “productividad” imponiendo incluso la extensión de la jornada laboral.

¿Qué responsabilidad asumen estas entidades frente a la declamada necesidad de inclusión financiera, que se corrobora con los datos comparativos en relación a otros países?

Hace tiempo es una realidad que los servicios financieros, caros por cierto, no llegan a toda la población. Es además un hecho que no toda la población puede tener acceso a los mismos de manera integral a través de las plataformas virtuales. Es cierto que millones de argentinos necesitan de asistencia personal para acceder a los servicios que prestan los bancos. La evidente falta de responsabilidad social, es además uno de los motivos por los que desde siempre reclamamos una reforma de las regulaciones.

No hay peor sordera que la de quienes NO QUIEREN OÍR.

ANTE ESTA REALIDAD EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL CONVOCA A REALIZAR JORNADAS DE PROTESTA EN ESTOS DOS BANCOS EN TODO EL PAÍS LOS DIAS 7 y 8 DE ENERO DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS HORAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.