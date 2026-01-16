Créditos hipotecarios del Banco Nación: cómo pedir un préstamo sin ir a la sucursal

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó un sistema totalmente digital para tramitar créditos hipotecarios, lo que representa una nueva forma de financiar la compra de una vivienda sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Desde el lunes 12 de enero, cualquier persona que quiera acceder a un crédito para comprar su casa puede iniciar el trámite desde su celular o computadora, cargar toda la documentación online y recibir una oferta personalizada con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, sin trámites presenciales.

El único paso que todavía requiere presencialidad es la firma de la escritura en la sucursal que elijas, mientras que el resto del proceso ya se gestiona de forma digital.

Cómo funciona la nueva plataforma

Para facilitar el acceso al crédito, el Banco Nación activó la plataforma “+Hogares con BNA”, donde los interesados pueden:

Iniciar la solicitud desde la web oficial.

Subir la documentación requerida sin moverse de casa.

Consultar el estado de la gestión en tiempo real.

Recibir una oferta en menos de un día.

La herramienta centraliza el análisis de los expedientes con un equipo especializado que acompaña al usuario en cada etapa del trámite.

Beneficios clave del sistema digitalizado

Sin sucursal ni turno: todo el proceso se hace online.

Evaluación más rápida: respuesta en menos de 24 horas.

Propiedades verificadas: los interesados pueden ver y elegir inmuebles aptos para crédito dentro de la plataforma.

Inmobiliarias conectadas: la herramienta funciona también como un canal para publicar casas con financiación disponible.

Para créditos destinados a la adquisición de vivienda, el banco puede financiar hasta el 75% del valor de compra o tasación, tomando el menor de los dos valores. Esto significa que quienes ya tienen preaprobación pueden saber rápidamente cuánto y en qué condiciones pueden acceder al crédito antes de avanzar con la operación.

Con esta iniciativa, el Banco Nación refuerza su rol como actor clave en el mercado hipotecario argentino, impulsando un modelo de financiamiento más ágil, accesible y federal. La digitalización del proceso busca eliminar barreras.