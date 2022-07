Cepo al "puerta a puerta": el BCRA prohibió las cuotas para compras con tarjetas en el exterior

Se trata de una medida para endurecer la restricción del flujo de divisas en tiempos de escasez de dólares.

Luego de su reunión de directorio, el Banco Central dispuso que los bancos y proveedores no financieros de crédito no podrán financiar más las compras "puerta a puerta" en plataformas del exterior. Se trata de una medida para endurecer el flujo de divisas en tiempos de escasez de dólares.

Las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de:

a) Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios.

b) Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers” y gestoría de trámites aduaneros”.

Fuerte compra de dólares del Banco Central

El vicepresidente del Banco Central, Sergio Woyecheszen, confirmó hoy que, luego de las fuertes compras en el mercado cambiario de los últimos cuatro días, la autoridad monetaria cumplió con su meta de acumulación de reservas para la primera mitad del año. Al respecto, sostuvo que esto se debe al reacomodamiento de las políticas monetarias y de control del pago de importaciones que se tomaron en los últimos días y que, de esta forma, ayudará a fortalecer el proceso de crecimiento y el ahorro en moneda nacional.

"Veníamos desde el lunes con una fuerte compra. Ayer fue muy importante con 583 millones de dólares y hoy arriba de 530 millones. Estamos cerrando no sólo una buena semana sino un buen mes de junio y, en el semestre, con el cumplimiento de lo que eran nuestro propios objetivos de acumulación de reservas", aseguró Woyecheszen en diálogo con AM 750.

Según datos oficiales, las reservas cerraron hoy en US$ 42.784 millones, unos US$ 4.780 millones por arriba del cierre de la semana pasada, gracias a haber acumulado más de US$ 1.500 millones en compras en el mercado cambiario y a la transferencia de unos US$ 4.000 millones en DEG que envió el FMI tras la aprobación de la primera revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. "Cuando el Banco Central acumula reservas las perspectivas sobre la dinámica de tipo de cambio son buenas. Por eso, la obsesión que este Directorio tiene en proteger el ahorro de los argentinos y reconstruir la moneda nacional. Ese es el camino", aseveró.