Agua: ya se puede renunciar al subsidio para poder comprar dólar ahorro

El Banco Central había emitido una resolución en la que prohíbe la compra de dólar ahorro para aquellos perceptores de subsidios en servicios públicos. Ahora quienes reciban el subsidio podrán renunciar al mismo para adquirir la divisa norteamericana.

Tal como adelantó El Destape, el Gobierno abrió el formulario para que las personas beneficiarias de subsidios en la tarifa de agua puedan renunciar al mismo, tal como pasó con la luz y el gas. El Banco Central (BCRA) había emitido una resolución en la que prohíbe la compra de dólar ahorro para aquellos perceptores de subsidios en servicios públicos. En las semanas previas se especulaba con que millones de personas que residen en el área Metropolitana de Buenos Aires iban a quedar automáticamente excluidos del mercado cambiario.

Las personas que reciban un subsidio en las tarifas de servicios públicos no podrán, mientras mantengan ese beneficio, realizar compras de moneda extranjera, ya sea a través del llamado "dólar ahorro" o en el mercado bursátil, de acuerdo a una disposición tomada por el Central. Como en las tarifas de electricidad y gas, el Gobierno abrió un registro para poder acceder al beneficio, o rechazarlo, en el servicio de agua. El formulario ya está disponible en la página web del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y es muy similar al oficializado para el resto de los servicios públicos, que estimaban el nivel socioeconómico de los usuarios.

Con la prohibición de compra de dólares, muchos usuarios comenzaron a renunciar a los beneficios en luz y gas para seguir habilitados y adquirir el cupo mensual de US$ 200. En el caso del agua potable, se había anunciado que no iba a ser necesario inscribirse para recibir el subsidio, ya que la segmentación tarifaria se haría por zonas en base a los niveles de poder adquisitivo proyectado. Por ende, se pensaba que que no iba a ser posible rechazar el subsidio. Sin embargo, hubo un cambio de postura.

Con la apertura del formulario, el usuario podrá elegir. Por ejemplo, una persona que vive en un barrio que perderá los subsidios podrá pedir que se le mantengan, mientras que alguien que vive en una región donde se puede acceder al subsidio, tendrá la posibilidad de renunciar al mismo si lo prefiere. Se espera que pedirán información similar a la solicitada en los formularios de luz y gas.

Con la intención de "evitar errores de exclusión", se implementará de un 'Registro de Mantenimiento de Subsidios' al cual "podrán acceder los usuarios y usuarias residenciales de los zonales altos y medios" para que puedan mantener un porcentaje mayor de subsidios.

Cómo se implementarán los subsidios

El Ministerio de Obras Públicas ya oficializó el esquema de segmentación tarifaria que regirá a partir de noviembre para los usuarios de AySA. La propuesta de segmentación tarifaria incluye la creación de "un esquema de subsidios transitorios para usuarios y usuarias residenciales en zonales bajos y medios y para usuarios y usuarias no residenciales". Según la medida, esta distribución de los subsidios por zonas es "la herramienta tarifaria existente que mejor interpreta las diferencias de valuación inmobiliaria como reflejo de la situación socio económica del usuario o usuaria".

También se aclaró que, de cara al nuevo esquema tarifario, AySA "estima un incremento en el presupuesto del Programa de Tarifa Social como una herramienta de apoyo a aquellos usuarios y usuarias que no pueden hacer frente al pago total de la factura permitiendo el acceso al agua potable".

Cómo se aplicará la reducción de los subsidios