Autorizan a una aerolínea africana a competir con Aerolíneas Argentinas en transporte de carga interno

En el marco de su política de cielos abiertos, el gobierno de Javier Milei habilitó a Ethiopian Airlines a realizar vuelos de carga dentro del territorio argentino, además de operaciones internacionales. La compañía etíope, considerada la aerolínea más importante de África, podrá competir con las empresas locales como Aerolíneas Argentinas en el mercado doméstico de transporte de mercaderías.

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La medida fue oficializada este jueves mediante la Disposición 26/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Hernán Adrián Gómez.

La normativa autoriza a Ethiopian Airlines Group a explotar servicios regulares de transporte aéreo exclusivo de cargas, otorgándole derechos de tráfico correspondientes a la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena libertades del aire.

El aspecto más relevante es la concesión de las últimas dos libertades, que habilitan a una aerolínea extranjera a transportar mercaderías entre distintos puntos de Argentina. De esta manera, Ethiopian Airlines podrá competir con operadores nacionales en rutas de cabotaje, sin limitar sus servicios a conexiones con Etiopía. Actualmente, cerca del 98% del transporte de carga doméstico es realizado por Aerolíneas Argentinas.

En particular, la octava libertad permite transportar cargas entre dos ciudades argentinas como parte de un servicio internacional, mientras que la novena habilita operaciones exclusivamente domésticas, sin necesidad de conectar con otro país.

Por ejemplo, la compañía africana podría realizar vuelos de carga entre Buenos Aires y Córdoba, o entre otros aeropuertos argentinos, compitiendo con las empresas que actualmente prestan esos servicios. Aun así, la resolución oficial todavía no establece qué rutas y frecuencias concretas podrá operar Ethiopian Airlines.

Un nuevo avance de la política de cielos abiertos

La autorización constituye un nuevo paso en la política de desregulación aerocomercial impulsada por Javier Milei, que busca ampliar la participación de empresas extranjeras en el mercado argentino.

El antecedente directo es el acuerdo bilateral firmado entre Argentina y Etiopía en enero de 2025, mediante el cual ambos países establecieron un régimen de frecuencias ilimitadas y ampliaron los derechos de tráfico aéreo hasta la novena libertad.

Según informó entonces el Gobierno, el acuerdo reemplazó un esquema que contemplaba solamente siete frecuencias semanales para operaciones combinadas, además de restricciones sobre las rutas habilitadas.

La nueva disposición permite que Ethiopian Airlines aproveche esos derechos específicamente para el transporte de cargas, tanto en servicios internacionales como de cabotaje.

Ethiopian Airlines es la principal compañía aérea de África, con sede en Adís Abeba y una extensa red de conexiones entre África, Europa, Asia y América. Su actividad comprende tanto el transporte de pasajeros como de mercaderías.

Para conceder la autorización, el Gobierno argumentó que la empresa cumplió los requisitos legales y administrativos correspondientes y que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un dictamen favorable.

La habilitación ya fue oficializada, aunque la disposición no establece fechas de inicio, frecuencias ni rutas concretas para las operaciones de cabotaje. Tampoco implica que la compañía ya haya comenzado a competir en el mercado doméstico argentino.