Las exportaciones de autopartes crecieron 8,3% en el semestre

Las exportaciones de autopartes aumentaron en un 8,3% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2021, con un volumen de US$ 715 millones, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Por su parte, las importaciones de autopartes se incrementaron en un 27,8% en el semestre en forma interanual, alcanzando los US$ 4.775 millones.

Así, la balanza comercial autopartista presentó un déficit de US$ 4.061 millones durante el primer semestre, aumentando el saldo un 31,9% interanual.

Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con US$ 452 millones, que representó el 63,2% de las ventas externas de componentes, y registrando un aumento de 3,9%.

Estados Unidos fue el segundo destino de exportación acumulando US$ 53 millones (7,4% del total) y Uruguay se ubicó en el tercer lugar con US$ 25 millones (3,5% del total exportado).

Por su parte, al considerar la Unión Europea, las ventas de autopartes realizadas al bloque ascendieron a US$ 68 millones, un 9,5% del total exportado.

Dentro de la UE, los tres destinos más importantes fueron Suecia (US$ 15 millones), Alemania (US$ 13,9 millones) y Polonia (US$ 13,7 millones), y en conjunto acumulan más del 62,6% de las exportaciones realizadas a Europa en lo que va del año.

Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones, los motores y los componentes de motor.

En conjunto concentraron el 69,5% de las exportaciones realizadas en 2022.

Las transmisiones fueron el principal rubro exportado con US$ 209 millones, pero una caída de 16,8% interanual, y el destino más importante fue Brasil.

En el caso de los motores, se registró un fuerte aumento que rondó el 30%, y que ubicó a estos productos en el segundo lugar, acumulando US$ 156 millones y destinando prácticamente el total de lo exportado al mercado brasileño (US$ 72 millones).

En tercer lugar, se ubicó el grupo de componentes de motor con US$ 132 millones y un incremento de 19,5% respecto de 2021, siendo Brasil, Estados Unidos y México los principales destinos.

Con información de Télam