Aumentan los colectivos y subtes en enero 2026: cuánto cuestan y las nuevas tarifas

Cuánto cuestan las tarifas de transporte

El inicio de enero de 2026 traerá nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas que alcanzarán a colectivos, subtes y al premetro. El ajuste vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de los usuarios, en un escenario donde los salarios continúan corriendo por detrás de la inflación.

Desde hace varios meses, las tarifas del transporte urbano se actualizan mediante un esquema automático que toma como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, al que se le suma un porcentaje adicional. El objetivo oficial es evitar atrasos tarifarios, aunque en la práctica se traduce en incrementos mensuales sostenidos.

Con una inflación de 2,3% registrada en octubre, el aumento aplicado a los colectivos del AMBA será del 4,3%, porcentaje que impacta en los valores vigentes desde diciembre y se consolida en enero.

Cómo quedan las tarifas de los colectivos en el AMBA

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Corresponde a las líneas con recorrido íntegramente dentro del territorio porteño)

0 a 3 km: $620,22

3 a 6 km: $689,17

6 a 12 km: $742,27

12 a 27 km: $795,40

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

0 a 3 km: $688,06

3 a 6 km: $766,50

6 a 12 km: $825,55

12 a 27 km: $884,66

Más de 27 km: $943,35

Golpe al bolsillo: aumenta el transporte

Colectivos de jurisdicción nacional

0 a 3 km: $494,83

3 a 6 km: $551,24

6 a 12 km: $593,70

12 a 27 km: $636,21

Más de 27 km: $678,42

Tarifas de trenes en todos los ramales

Sección 1: $280

Sección 2: $360

Sección 3: $450

Cuánto aumenta el transporte AMBA

Subte y premetro: cómo será el esquema de aumentos en 2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, oficializó un incremento del 4,5% para el subte que comenzará a regir desde enero de 2026. Con esta suba, el boleto con tarjeta SUBE pasará de $1.206 a $1.260 por viaje.

En febrero, el pasaje volverá a ajustarse y alcanzará los $1.336, lo que implica un aumento acumulado del 11% respecto del valor actual. A partir de marzo, tanto el subte como el premetro quedarán incluidos en un esquema de actualización mensual que tomará el IPC nacional de dos meses previos, más un 1% adicional.

SUBE: cómo funcionan los descuentos por combinación de viajes

El sistema de descuentos de la tarjeta SUBE continúa vigente y permite abaratar el costo total del transporte cuando se combinan medios dentro de un lapso de dos horas:

Primer viaje: tarifa plena

Segundo viaje: 50% de descuento

Desde el tercer viaje: 75% de descuento

El beneficio se aplica hasta en cinco viajes combinados, siempre que entre cada validación transcurran al menos dos minutos. Este punto es clave en estaciones con accesos cercanos, como Plaza Constitución: si no se respeta ese intervalo mínimo, el sistema cobra el pasaje siguiente a tarifa completa.

Además, sigue vigente la Tarifa Social SUBE, destinada a los sectores de menores ingresos. Quienes acceden a este beneficio cuentan con un descuento del 55% sobre el valor del pasaje, en el marco de un esquema de subsidios focalizados según la capacidad de pago de cada usuario.