Aumento para el Ejército Argentino: cuánto cobran la Armada y la Fuerza Aérea en agosto de 2026

El personal del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea cobra en agosto de 2026 una nueva escala salarial, luego de la actualización de haberes dispuesta por el Gobierno nacional para las Fuerzas Armadas. Los nuevos montos fueron establecidos mediante la Resolución Conjunta 35/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa. La normativa definió los salarios correspondientes a junio, julio y agosto y también alcanzó al personal de la Policía de Establecimientos Navales.

Con la actualización, los ingresos varían según el grado y la jerarquía. En agosto, los rangos superiores de las Fuerzas Armadas superan los $3,3 millones mensuales, mientras que en los escalafones iniciales los valores parten de poco más de $732.000.

Salarios de las fuerzas armadas

Cuánto cobra el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en agosto 2026

La escala salarial contempla equivalencias entre las jerarquías de las tres fuerzas. Los montos establecidos para agosto son:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170.

$3.371.170. General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343.

$3.006.343. General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075.

$2.739.075. Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189.

$2.399.189. Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979.

$2.085.979. Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403.

$1.643.403. Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064.

$1.361.064. Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586.

$1.210.586. Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384.

$1.091.384. Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437.

$988.437. Suboficial Mayor: $1.685.582.

$1.685.582. Suboficial Principal: $1.494.308.

$1.494.308. Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725.

$1.324.725. Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244.

$1.165.244. Sargento y Cabo Principal: $1.046.123.

$1.046.123. Cabo Primero: $938.836.

$938.836. Cabo y Cabo Segundo: $868.946.

$868.946. Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491.

$791.491. Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452.

Así, el haber más alto de la escala alcanza los $3.371.170, correspondiente a Teniente General en el Ejército, Almirante en la Armada y Brigadier General en la Fuerza Aérea.

Cuánto cobran los rangos iniciales de las Fuerzas Armadas

En los escalafones más bajos, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobra $732.452 en agosto, mientras que un Voluntario de Primera o Marinero de Primera percibe $791.491. En las categorías siguientes, un Cabo o Cabo Segundo alcanza los $868.946, mientras que un Cabo Primero percibe $938.836.

Entre los oficiales, un Subteniente del Ejército, Guardiamarina de la Armada o Alférez de la Fuerza Aérea tiene asignado un haber de $988.437.

Salarios con aumentos

Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales

La Resolución Conjunta 35/2026 también actualizó los ingresos de la Policía de Establecimientos Navales, que se encuentra bajo la órbita de la Armada Argentina. En agosto, un Comisario Inspector cobra $1.039.206, mientras que un Comisario percibe $997.473 y un Subcomisario, $927.792.

Por debajo se ubican el Oficial Principal, con $809.158; el Oficial Inspector, con $736.105; y el Oficial Subinspector, con $615.644. En tanto, un Oficial Ayudante cobra $509.954 y un Oficial Subayudante, $448.501. Para el resto de las categorías, los haberes se ubican entre $404.250 y $732.319, dependiendo de la jerarquía.

Cómo se definió el aumento para las Fuerzas Armadas

La actualización forma parte del esquema salarial establecido por los ministerios de Defensa y Economía para el trimestre junio-agosto de 2026. Los nuevos importes se financian con las partidas presupuestarias correspondientes a la Administración Pública Nacional destinadas al área de Defensa.

De esta manera, agosto completa la escala prevista por la Resolución Conjunta 35/2026, con nuevos valores para los integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía de Establecimientos Navales.